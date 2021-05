¡Carlos José Matamoros lo confirma! El presentador está más enamorado que nunca

Al mejor estilo de Jennifer López y Ben Affleck, parece que Carlos José Matamoros y “La Gringa” Christina Autum están removiendo las cenizas del amor pasado. El presentador de televisión fue interceptado por el programa “De Boca en Boca” y confesó que aún está enamorado de su ex esposa y deja en manos del destino su posible reconciliación.

“Tenemos una conversación pendiente… Lo más importante es que hemos sanado los problemas y el dolor del pasado”, comenzó diciendo Matamoros a la reportera Silvana Torres, quien no titubeó en preguntarle si aún está enamorado de “La Gringa”. Entre risas nerviosas, afirmó “Estoy enamorado, si. Estoy enamorado… A lo mejor nunca pude volver a sentir lo que sentí por ella… Yo pienso que hubo un sentimiento mayor al que he tenido por otras personas”.

Torres citó que la propia Christina, hace unos días, también confesó que aún lo amaba y esto podía significar una reconciliación con nuevas nupcias. “No hemos hablado de casarnos de nuevo… deja que el destino decida las cosas como vayan pasando… Yo también amo a Christina”, aseveró Carlos José en medio de cuidar cada palabra que decía frente a las cámaras de TC Televisión.

Christina Autum habló sobre los rumores íntimos de Carlos José Matamoros

En una entrevista con Mariela Viteri, “La Gringa” habló sobre las especulaciones y el por qué el matrimonio con Matamoros llegó a su fin. “Se habló de que no querías tener hijos… que hubo infidelidad de tu parte”, dijo Viteri y Christina sostuvo “pasaron 4 años sin hablar… porque él dijo muchas cosas que me lastimó… él quería un hijo para atarme a él, no porque estuvimos llenos de felicidad… no era el momento indicado”.

La presentadora quiso saber si La Gringa considera que él es el amor de su vida: “Creo que hasta ahora es la persona y el amor que más me marcó… fue mi esposo, yo con él tenía la ilusión de compartir mi vida… pero somos personas muy diferentes, y por eso decidimos conversar ahorita para entender qué pasó… quiero tenerlo en mi vida, pero no como enemigo”, afirmó la rubia. Sobre la polémica opinión de Kathe Lino, Christina aseveró “cada persona es dueña de sus acciones y sus palabras… si ella quiere compartir ese tipo de informaciones es cosa de ella… yo no entiendo el final de por qué lo dijo o con cuál intención…”.