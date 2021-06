Jorge Heredia confiesa que Ronald Farina no le dio “un recibimiento con los brazos abiertos” a ‘Soy el mejor’

Jorge Heredia fue protagonista de una polémica dentro del reality show de baile ‘Soy el mejor’, al renunciar por estar en desacuerdo con el panel de jueces. Sin embargo, luego de unos días se arrepintió y volvió al programa que transmite TC Televisión, de lunes a viernes en señal abierta.

“No quise tomar una decisión con la cabeza caliente. En la mañana yo le escribí a Christian Rodríguez, le pasé el mail. Indicándole que llegaba hasta ahí; que le agradecía y que no era nada con el programa”, explicó Jorge cuando fue consultado sobre las causas de su salida del show.

“No veía mucha garantía con el tema del jurado“

El comunicador señaló que no se sentía confiado sobre cómo eran calificados en cada presentación. “Quería que se supiera que me iba porque no veía mucha garantía con el tema del jurado. La verdad mi malestar sí fue con ciertos miembros del jurado porque no me parecía coherente o equitativo con lo que estaban haciendo”, indicó el artista de 35 años para el programa ‘De boca en boca’.

Tras este regreso de Jorge Heredia a la competencia todos sus compañeros se mostraron contentos. Pero tanto Francisco Pinoargotti como Yadira Ramón, jurados del programa, expresaron que no les parecía la manera de actuar del bailarín. Asimismo, Ronald Farina quien es el conductor del show, en compañía de Carolina Jaume, no estuvo muy contento con el retorno.

Ahora, Heredia habla acerca de la situación, aclarando que entiende la manera de pensar de Farina. “Las palabras te duelen o te hieren, depende de cómo las digas. Entonces no lo sentí como un recibimiento con los brazos abiertos. Sí como que me desestabilizó un poco, pero trato de ponerme en los zapatos de la otra persona. A lo mejor él sentía en ese momento que ofendí por alguna u otra razón el producto del cual yo también salía, cosa que no fue así“, apuntó.

“No lo expones así como un dardazo“

Agregando que Ronald debió manifestarle su pensar antes del show y no en vivo delante de todos. “Sí me hubiese gustado que me hubiese preguntado antes de… o por lo menos haberlo conversado. Porque hay situaciones o hay cosas que si hay cariño, respeto, confianza, no lo expones así como un dardazo, sino que de pronto lo conversas“.

“Si hay algo que me molesta de ti yo te voy a decir conversemos, aquí está pasando algo. Y obviamente te lo voy a aclarar, pero este no ha sido el caso, porque obviamente no creo que haya algo por lo que tenga que disculparme”, señaló Jorge.

También dijo que este inconveniente quedó ahí y no le guarda rencor al animador del show. “Pero creo simplemente eso, que se pudo haber manejado tras cámaras sin exponernos de esa manera. Igual yo no tengo problemas con él, no creo que él tenga problemas conmigo. Seguimos siendo compañeros de trabajo“.

Para finalizar recalcó que desde su punto de vista Farina es un gran ser humano y profesional. “Me parece una excelente persona, me parece un excelente talento y hace muy bien su trabajo”.

