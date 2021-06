Dayanara Peralta y Jonathan Estrada revelaron los detalles del videoclip que grabaron juntos para el nuevo tema de la cantante

Dayanara Peralta y su esposo y productor, Jonathan Estrada, contaron su experiencia al grabar juntos el videoclip para el nuevo tema de la artista, ‘Regresa a mí’. Para las cámaras del programa de farándula ‘De boca en boca’ la pareja, que se casó a principios de este año, se mostró emocionada porque ya está todo listo para que salga al mercado el sencillo.

La exreina de belleza Dayanara Peralta en tan solo cuatro días estrenará su nueva canción. Una balada muy romántica y con una letra bastante emotiva con la que la pareja se mostrará en la pantalla para relatar la triste historia. Este será el primer trabajo juntos, de este tipo, de Estrada y la cantante, y el último, según expresó Jonathan.

Dayanara Peralta y Jonathan Estrada – Instagram

“Es una de mis canciones favoritas”

“Es una experiencia que aún está latente, porque queremos ver qué pasa cuando me vean en el primer video. Y creo que va a ser el primero y último. Es una canción demasiado linda, de verdad que es una de mis canciones favoritas”, comenzó explicando Estrada.

Luego de que su esposa abriera cantando a capela una estrofa de la canción: “El cafecito que me preparabas bien suavecito por la madrugada, cada vez que tú me chateabas, y me decías que esto te gustaba. Yo te recuerdo porque fuiste tú el primerito que me enseñó a amar. Y sin permiso de papá y mamá hasta las 12 nos íbamos a rumbear“, entonó la guayaca.

Por su parte Peralta interrumpió para contar que es un tema que habla de una ruptura amorosa. “Es una canción de desamor. En esa situación exacta habla de que yo le fallo a él”, describió Dayanara. Pero el productor corrigió a su esposa diciendo qué: “es justo cuando uno no valora a la persona con la que está. Y te piden tiempo. Te dejan ahí sentado en la banca con el chaleco, puro calentando como el Kitu -jugador seleccionado de Ecuador- Díaz, nunca le meten”, comentó entre bromas Estrada.

Dayanara: “Yo soy la mala, él es el victimizado“

Dayanara y Jonathan con una actitud muy cómplice y cariñosa prosiguieron la entrevista: “Él habla como si yo le he pedido tiempo”, señaló la cantante. Al tiempo que su esposo le respondió: “No, no. Yo hablo de la canción, de la canción. Y por eso quiero que la gente lo vea”, dijo el también conductor del programa ‘Las Huecas’, transmitido a través de la señal de TC Televisión.

“Yo soy la mala, él es el victimizado en el video. Yo soy la mala esta vez”, comentó Dayanara. Y acerca de las especulaciones de que grabaron el video juntos, porque Estrada es muy celoso con su esposa. Y por eso no quería que lo hiciera con otro hombre, el artista respondió que la gente sea quien lo descubra por sí sola.

“Yo quiero que la gente lo vea y opine al respecto”, apuntó Estrada mientras que Dayanara reía. Este nuevo tema saldrá esta misma semana y marca el regreso de la guayaquileña a la balada. Género con el que más ha conquistado el corazón del público.

Y es que tras el estreno de ‘El desquite, sencillo por el que la exreina de belleza fue duramente criticada y señalada. Tanto por el cambio radical de estilo de la cantante, como por la polémica letra de la canción, sus seguidores le pedían que volviera a sus raíces.

