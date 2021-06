Dayanara Peralta cantando a capela pone a adivinar a sus seguidores cómo se llamará su nuevo tema

Dayanara Peralta está promoviendo a través de sus redes sociales el lanzamiento de su próximo tema. Con una dinámica en la cual está interactuando con sus seguidores, poniéndolos a adivinar cómo se llamará el sencillo. Y con una serie de pistas intenta ayudarlos a descubrir el nombre.

La exreina de belleza Dayanara Peralta, ha estado posteando en su cuenta de Instagram @dayanaraoficial una serie de videos y fotografías con respecto a su nueva canción. La cual por lo que se escucha en uno de los clips, es muy diferente al polémico tema ‘el Desquite‘. Pues este parece ser una balada romántica.

El público la apoya nuevamente

En un primer post la oriunda de Guayaquil, quien está casada con su productor, Jonathan Estrada, escribió: “ADIVINAN ? Seguiré a quien logré adivinar primero cuál es el título de mi próximo single”. Y en la foto aparece sosteniendo un pequeño cartel con la letra R, seguida de varios espacios que completarían la palabra.

Luego, Dayanara canta una estrofa del tema a capela, diciendo qué, “les voy a cantar un pedacito de mi próxima canción. Ahí les va”, y comienza entonando la letra. “El cafecito que me preparabas bien suavecito por la madrugada, cada vez que tú me chateabas, y me decías que esto te gustaba. Yo te recuerdo porque fuiste tú el primerito que me enseñó a amar. Y sin permiso de papá y mamá hasta las 12 nos íbamos a rumbear“.

Al pie de la grabación, Peralta le dejó las preguntas a sus dos millones doscientos mil seguidores, “¿Qué les pareció este pedacito, ah? ¿Ya adivinaron cómo se llamará? R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “. De inmediato sus fanáticos comenzaron a responder la adivinanza de la artista.

“Respiro x ti”. “Resisto x ti”. “Me encantó”. “Me gustó”. “Hermoso mi Dayita. Siempre enfocada, optimista y visionaria. Cada tema es especial y más aún porque lo transmites con tanto sentimiento. Te quiero mi chiquita bella”. “Muero porque ya salga el tema”, es lo que se lee de los seguidores que intentan adivinar el nombre del tema y también aprovechan para felicitar a la artista.

Este apoyo de su público es un alivio para Peralta, tras ser duramente criticada. Por la letra de su tema, muy parecida a la de un lema de protesta de la mujer, y porque su nuevo estilo muy urbano, dicen, es una copia de la cantante colombiana Karol G.

El anterior tema de Dayanara fue fuertemente criticado

“Parece copia de la canción feminista. Al menos en este fragmento”. “¿Soy solo yo o esa igual a la canción de las feministas?”. “Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía”. “Esperando a que reaccionen las feministas”. “Qué maaaal que se cuelguen de una canción de protesta bien seria”. “Y la copia es lo mío. Se nota claramente que es la copia de las feministas”. “Ella tiene talento, pero no sabe cómo usarlo. Terrible no se puede llamar canción. “El look nooo, la copia de Karol G”, son algunas de las impresiones que los usuarios le dejaron en ese momento por el tema ‘El Desquite’.

El estrenó el videoclip fue el pasado jueves 4 de marzo, con grandes expectativas, y después de un arduo trabajo, como ella misma lo expresó. Sin embargo, la aceptación no fue la esperada, y desde ese día la cantante ha sido fuertemente criticada por la letra.

Los usuarios en las redes sociales desaprobaron la letra de su nuevo proyecto. Al punto de llamarla copiona, y de no respetar una letra que se trata de una consigna para pelear por los derechos de la mujer. Además, también han opinado con respecto al nuevo look, muy urbano de la cantante, al cual se refieren como imitación a la interprete colombiana Karol G.

Descubre más: