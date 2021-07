Mayra Jaime aboga por Saray Valdez después de que se filtrara la declaración de Alejandra Jaramillo

Hace unos días se filtró un audio de las declaraciones de Alejandra Jaramillo, frente a las investigaciones por el caso de Efraín Ruales. En estos clips se oye decir a la presentadora de “En Contacto” que Saray Valdez fue quien le quiso entregar el costoso reloj que le envió Daniel Salcedo. Las reacciones de los fanáticos en contra de Saray no se hicieron esperar, por lo que Mayra Jaime se solidariza con Valdez.

“Ella me escribió que cree que es un reloj de 500$ y que se lo acepte… y le dije que no, que no lo iba a aceptar”, se oye decir a Jaramillo en los audios virales. En medio de la polémica, Mayra alzó su mano para decir “yo simplemente quiero pedir por favor, a todas las personas que están viendo esta y todas las notas que se han regado en redes sociales, que tengamos un poquito de mesura y empatía… mientras que esté claro todo lo que paso”.

“Hasta que no se hagan todas las investigaciones, no acusemos a nadie. Saray Valdez está embarazada, está en estado de gestación, tiene dos niños chiquitos… quiero llamar a la cordura. Mientras no se hayan hecho todas las averiguaciones no podemos juzgar a nadie”, continuó alegando Jaime aclarando que ella conoce a Saray y además, por estar embarazada, estas impresiones pueden afectar a su bebé, además de su familia.

Alejandra Jaramillo se pronuncia tras la filtración del audio

La presentadora y actriz de Ecuavisa emitió un mensaje, en su Instagram Storie, para demostrar su molestia por el audio que se filtró con sus declaraciones “privadas”. Alejandra escribió: “Hay cosas que no se pueden decir bajo un término de “supuesto” o “presunto” solo por protegerse. Manchar el nombre de Efraín que no puede defenderse no es el camino para librar culpables”.

Sin hacer referencia alguna a la acusación en contra de Saray y Daniel, pese a la polémica que esta causó en las redes sociales, concluyó “nunca, jamás, bajo ningún concepto, podrán dañar la honra de alguien que estaba completamente limpio en todos los sentidos. Y qué bueno que los que aún tenemos voz podemos decirlo”.