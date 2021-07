Dieter Hoffmann nota a Mayra Jaime “controlada” sobre sus comentarios frente a la cámara

La presentadora de “Agárrate” Mayra Jaime anunció su retiro momentáneo del mundo de la farándula, y el equipo de “Fuull Nigth” se dispuso a conversar con la conductora sobre su partida y cómo se prepara para dar la bienvenida a su hijo Mathías Israel. Ariana Mejía preguntó si ya Mayra había dado el “sí, acepto”: “No todavía no nos podemos casar… En este momento creo que es lo menos importante, firmar un papel, vivimos juntos… Estamos muy felices… me ayuda y me apoya en todo momento”.

Mejía aprovechó la oportunidad para conocer el por qué ya Jaime no estaba siendo tan “espontánea” al momento de comentar en su programa. “Yo decidí junto con David que hay ciertas cosas que tendré que tener un poco más de filtro… para no herir susceptibilidades de nadie… trato de medirme para que nadie se sienta ofendido”.

Mayra aseveró “todo el mundo me conoció por ser como soy… Cometí un error, lo acepté… pedí disculpas y pedir disculpas radica en no volver a cometer el mismo error”. Ante esto, Dieter Hoffmann afirma que sí siente que la futura madre se ha autocontrolado quizás por amenaza de la directiva del canal para el que trabaja.

Mayra Jaime “desconoce” a Dieter Hoffmann

“Ella menciona que nadie la limita… yo no la noto así, yo la noto controlada. La tienen advertida que no puede comentar cosas tan negativas como lo hizo… Es una experiencia profesional… de que para uno hablar en cámara tiene que pensar un poquito, saber lo que va a decir para luego no estar pidiendo disculpas… y quedar mal a nivel nacional”.

Hace varios días, antes de que Jomahira Ganchozo se retirara de “Fuull Farándula”, conversó con Jaime y notó su “indiferencia” sobre el nombre de Dieter. “¿Tienes algún problema con Dieter Hoffmann… te cae mal?” preguntó Jomahira mientras Mayra sólo respondió “¿quién es?”. Esta vez solo decidió enviar el saludo a “Fuull Nigth”, el nuevo espacio dirigido por Hoffmann, entre risas irónicas.