¡Sin pelos en la lengua! Dieter Hoffmann aclara por qué Jomahira Ganchozo no dio la talla en el programa “Fuull Farándula”

La salida de Jomahira Ganchozo de “Fuull Farándula” ha enfrentado a la presentadora en contra de sus ahora ex compañeros, Yuleisy Coca y Dieter Hoffmann. Este último, como Director del especio además, tuvo su derecho de palabra y explicó las razones que lo llevaron a él, y a la directiva del canal, a tomar la decisión de prescindir del trabajo de la “Víbora”.

“Como director de este espacio, desde hace siete años… me refiero a este tema para dejar en claro que a ella se le separó de la empresa porque no llenó las expectativas de nuestro público. Constantemente habían comentarios negativos”, comenzó explicando Hoffmann. Además aseveró que “es cierto que ella vino a pedir trabajo acá… se analizó si se le daba la oportunidad. Hay que ser agradecidos, porque sino se te cierran puertas”, en vista de los comentarios que Jomahira hizo en su regreso a “Calientitos”.

En una visita de Tábata Gálvez y Mayra Jaime al espacio de Santiago Castro, emularon la reacción de Yuleisy y Dieter en la transmisión siguiente a la salida de Jomahira, lo que alimentó las críticas de la Víbora en contra del staff de “Fuull Farándula”. Recordemos también que la conductora se enfrentó a Coca por opinar “irresponsablemente” sobre el regreso de Eduardo Andrade a Ecuador.

Mayra Jaime defendió a Jomahira Ganchozo

Tras el episodio en el que Ganchozo y Coca discutieron, Jaime señaló: “La otra debería respetarla… Cuando Jomahira empezó hablar, la señora Coca no la dejó terminar la idea… es falta de profesionalismo. Si están en un set donde ambas dan sus opiniones, porque es a criterio personal la opinión que cada una tenga, es lógico que deberán respetarse ambas ideas”.

Recordemos que Coca interrumpió a la Víbora para decir “él renunció porque no se siente bien, porque lo destruyeron por algo que no tenía la culpa, porque existe una demanda de algo absurdo”. Jomahira se defendió diciendo: “Yo dije ‘se dice, yo creo en lo que se especula’… Tú tienes que ser más imparcial, aquí no está la amiga de Eduardo Andrade, está la comentarista Yuleisy Coca… a mí no me digas bruta porque yo sí pienso”.