Mayra Jaime afirma que Yuleisy Coca debe respetar y dejar que Jomahira Ganchozo opine libremente

Si bien Ricardo Delgado considera que la “renuncia” de Jomahira Ganchozo de “Fuull Farándula” no fue voluntaria, Mayra Jaime la defiende tras su polémica diferencia con Yuleisy Coca. Hace unos días la “Víbora” comentaba en el programa de farándula sobre el caso de Eduardo Andrade y su regreso a Ecuador tras renunciar a “Combate Guatemala”; y fue esta diferencia la que la enfrentó a Coca.

“La otra debería respetarla”, comenzó diciendo Mayra en “Agárrate”. “Cuando Jomahira empezó hablar, la señora Coca no la dejó terminar la idea… es falta de profesionalismo. Si están en un set donde ambas dan sus opiniones, porque es a criterio personal la opinión que cada una tenga, es lógico que deberán respetarse ambas ideas”, aseguró Jaime sobre la notoria discusión en vivo que tuvieron las conductoras de “Fuull Farándula”.

“El renunció porque no se siente bien porque lo destruyeron por algo que no tenía la culpa, porque existe una demanda de algo absurdo”, sostuvo Coca durante su intervención, cuando Jomahira habló sobre Andrade y aseveró “yo dije ‘se dice, yo creo en lo que se especula’… Tú tienes que ser más imparcial, aquí no está la amiga de Eduardo Andrade, está la comentarista Yuleisy Coca… a mí no me digas bruta porque yo si pienso”.

Mayra Jaime y Jomahira Ganchozo mantienen una buena relación

Recordemos también que Mayra y Jomahira conversaron hace pocos días sobre la reincorporación de Jaime a Telepremiere. “Cuando se dio la propuesta para que regresara lo que más dije es ‘voy a pensarlo para cerrarle la boca a todas las personas que dijeron que me botaron’. Me dio en el ego porque sí yo renuncié, porque quería apartarme de los comentarios de la gente”, dijo Mayra.

Sin embargo, la Víbora también quiso saber si Mayra tenía alguna diferencia con Dieter Hoffmann. “¿Tienes algún problema con Dieter Hoffmann… te cae mal?” se oye decir a Jomahira, a lo que su colega farandulera sugirió con un gesto irónico “¿quién es?”.