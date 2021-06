Yuleisy Coca y Jomahira Ganchozo se enfrentan por salida de Eduardo Andrade de “Combate Guatemala”

El caso de Eduardo Andrade ha desencadenado una serie de opiniones encontradas entre sus colegas en Ecuador. Después de enfrentarse a la demanda por “agredir” a Jorge Cisneros en una transmisión del “Combate Guatemala”, Eduardo anunció su retiro del espacio de televisión y, por ende, su regreso a Ecuador. Esto hizo que presentadores como Carlos José Matamoros y Jomahira Ganchozo causaran polémica, y otros conductores salieran en su defensa.

“El renunció porque no se siente bien porque lo destruyeron por algo que no tenía la culpa, porque existe una demanda de algo absurdo”, explicó Yuleisy Coca durante una transmisión de “Fuull Farándula”, cuando Jomahira habló sobre Andrade y dijo que sí creía que lo habían botado del programa. “Yo dije ‘se dice, yo creo en lo que se especula’… Tú tienes que ser más imparcial aquí no está la amiga de Eduardo Andrade, está la comentarista Yuleisy Coca… a mí no me digas bruta porque yo si pienso”.

Días antes, Silvana Torres conversó con Matamoros y dijo “no soy brujo, no soy esto, no soy lo otro… ni quiero que le vaya mal a nadie. Simplemente mi experiencia me decía que iba a fracasar”. La “Veneno Torres” preguntó a Carlos José si siempre supo que Eduardo no triunfaría en Guatemala, y la estrella de televisión aseguró: “Yo lo dije y nadie me creyó… él se está regresando y la verdad es que si le quedó grande el puesto”. Los comentarios desde el perfil de Instagram del programa de farándula apoyan a Andrade, afirmando que las declaraciones de Carlos José son producto de la “envidia”.

Eduardo Andrade se enfrenta a las críticas por su regreso

Para quienes no lo sepan, el presentador ecuatoriano se enfrentó a una demanda en el país que le abrió las puertas para su internacionalización. Animando “Combate Guatemala” instó a uno de los participantes a cumplir un reto de descarga eléctrica, juego que se escapó un poco de las manos, y terminó convirtiéndose en una “agresión” para Jorge Cisneros, al verse tumbado en el suelo por la descarga.

“Yo nunca sería capaz de lastimar a alguien ni física ni moralmente… Sin duda, mucho más daño hace el odio que entregan en estos comentarios que en el shock eléctrico que pueda recibir… nunca hemos querido atentar contra la vida o la salud de un participante”, afirmó Andrade en su momento.