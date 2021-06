Eduardo Andrade responde elegantemente a sus detractores haciéndoles saber que hablar de otro sí es fracasar en la vida

Eduardo Andrade lanzó un extenso mensaje hacia los que lo critican, opinando que su salida de Combate Guatemala es un fracaso. Sin perder la compostura y elegancia que lo caracteriza, el oriundo de Guayaquil, Ecuador, aseguró que este es tan solo el final de un proyecto y el inicio de otro, y que por ningún motivo se siente un derrotado.

A través de las redes sociales, Eduardo Andrade contestó a los que comentaron que su salida del reality “se veía venir”, y que el trabajo “le quedaba grande”. Y los que precisamente expresaron esas palabras fueron: Carlos José Matamoros y Bratt Murgeitio.

En la cuenta oficial del programa ‘De Boca en Boca’ se colgó el video donde el artista comenta su sentir al respecto. “Yo creo que es superdifícil poder hablar cuando desconoces la realidad de las cosas o de los sucesos. Se habla de fracaso para mí. Creo que no es un fracaso terminar un proyecto y terminarlo bien, por la puerta grande, y empezar otro nuevo. Para mí el fracaso es una palabra bastante dura, bastante fuerte, pero el éxito viene acompañado también de caídas, no de fracasos”, comenzó explicando Andrade.

“Mi trabajo demuestra y habla por sí solo“

“En el momento que ustedes me vean hablando de personas de las cuales no tendría nada que decir, eso tal vez sería un fracaso. Porque quiere decir que Eduardo Andrade por sí mismo no tiene nada bueno que comunicar y necesita de otros para salir en televisión”, indicó el presentador, haciendo referencia a las palabras de Matamoros.

También contestó a lo dicho por Murgeitio. “Cuando también se referían a que me quedó grande el puesto. Yo nada más dejo que la gente hable. Estoy acostumbrado a que la gente hable, y gracias a Dios casi siempre cuando hablan lo hacen es para decir cosas positivas. Eso es lo que yo trato de entregarle al público a mí gente”, dijo Eduardo.

“Y a mis detractores: mi trabajo demuestra y habla por sí solo. Yo no tengo nada que decir, ni tampoco autoproclamarme lo que no soy, sino que el público siempre sea el que hable, y bueno, los detractores también”, expresó el guayaco mientras soltaba una gran carcajada.

“No vivo de hablar del resto de las personas“

Al respecto del profesionalismo señaló que se siente satisfecho porque ha logrado grandes cosas en su vida, mucho más que algunos otros. “En la vida no es la cantidad de años, sino la calidad que dejan los mismos. Yo he tenido gracias a Dios pocos años, pero he logrado lo que muchos no han hecho, y tampoco llegarán a hacer“, aseguró Eduardo.

“Soy feliz en cada una de las decisiones que he tomado en mi vida con respecto a mi profesión que eso es lo que verdaderamente nos debe importar. Y sobre todo disfruto mucho ver que hay personas quieren tratar de hacerme daño, y hablar de lo que tú has hecho, de las decisiones que tomas, que no tomas”.

Para concluir Andrade indicó que nunca lo verán hablando mal de otros y que cuando sea así sí será porque es un fracasado. “Yo vivo de mi trabajo. Vivo de mi profesión, no vivo de hablar del resto de las personas. Y el día que haga eso ahí sí hálenme las orejas, porque quiere decir que Eduardo está fracasando”.

