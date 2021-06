Eduardo Andrade le da a Ecuador la excelente noticia de que ya no tiene ninguna demanda legal en su contra

Eduardo Andrade, presentador del programa de televisión Combate Guatemala, estuvo envuelto en un gran problema legal debido a un accidente ocurrido en pleno show. Resulta que Jorge Cisneros, participante del espacio que conduce Andrade, hace unas semanas casi pierde la vida a consecuencia de un peligroso juego de descargas eléctricas.

Por ello el concursante decidió demandar ante la Fiscalía de ese país a Eduardo y a los representantes de Combate Guatemala. Cisneros junto con su abogado manifestaron que acusaron ante las autoridades a la producción del reality show y a los conductores, entre ellos, el ecuatoriano Andrade.

— Guayaquil 24 de enero 2020.Vida y Estilo: Eduardo Andrade, presentador de TV.Víctor Serrano/El Universo.

Eduardo: “Ya se descartó todo lo que me involucraba“

La decisión fue tomada luego de que en pleno programa se dio el concurso eléctrico. En este le indicaron a Cisneros qué tenía que hacer, y con un poco de miedo, comenzó el juego. Eduardo fue el encargado de aplastar el botón de la descarga, pero no se dio cuenta que era muy fuerte. No fue sino hasta que el participante cayó al suelo que entendieron la gravedad de la lesión, porque le costó retomar el control de su cuerpo.

Ayer, finalmente terminó la pesadilla para el nacido en Guayaquil. La exclusiva se la dio al programa dedicado a las noticias de farándula ‘De Boca En Boca’. Asegurando que ya está libre de toda culpa para seguir trabajando. “Eso lo maneja el canal. Eso se resolvió, pero por lo que yo te puedo comentar, es que yo ya no tengo nada que ver en eso. Ya se descartó todo lo que me involucraba, o nos involucraba a algunas personas. Y eso nos deja con la frente en alto, aunque yo nunca la bajé”, confesó Eduardo.

“Me verán en la cárcel desde sus casas“

Agregó que solo era cuestión de tiempo para que se confirmara que él y su equipo eran inocentes de las acusaciones. “La gente valiente, real, la gente sincera, la que obra bien recibe lo mismo. La verdad salió a la luz. Había que darle tiempo al tiempo. Y sobre todo cuando tú no debes no hay que temer, y yo vine aquí a dar la cara. Aquí he estado, aquí me voy a mantener”, dijo el animador.

Con respecto a si Jorge Cisneros se ha comunicado con él para disculparse señaló que no y que no espera eso. “No he tenido mayor contacto -con el demandante- tampoco lo espero. Lo que a mí me deja en paz es que las cosas fueron como las dijimos y como tenían que ser”, agregando que hay que andar siempre por el camino de la verdad. “Uno puede decir muchas cosas, pero como dice el dicho “cualquiera puede dar la misa, pero no todos son curas”. Entonces es lo mismo: tú puedes decir muchas cosas, pero no decir la verdad”.

Para concluir, Eduardo dijo a todas las personas que le desearon el mal que todo lo malo que se hace y se desea, se paga. “Me verán en la cárcel desde sus casas, porque gracias a Dios tengo mucho trabajo y muchos viajes pendientes. Yo creo que no hay que desearle nunca el mal a nadie porque la vida es como un boomerang, todo se regresa y se regresa con mucha más fuerza“, expresó el animador ecuatoriano.

