Carlos José Matamoros iría detrás de “La Gringa” en su regreso a Estados Unidos

Amor de lejos, amor fortalecido. Es lo que quiere demostrar Carlos José Matamoros, quien confirma que su esposa Christina Autum, La Gringa, está por volver a su país por compromisos laborales, y que si bien no se sabe que puede pasar, intentará mantener a flote la relación que acaba de recuperar. “Ella tiene algo muy importante que es un compromiso general…”, sostiene el presentador frente a las cámaras de “De Boca en Boca”.

Cuando la reportera Silvana Torres insiste en saber cómo toma Matamoros esta separación momentánea, si viajará a verla, el enamorado expresó: “Gracias a Dios estoy saludable, tengo Visa Americana, puedo irla a visitar cuando sea. Es mi esposa todavía, no nos hemos divorciado oficialmente… A lo mejor la puedo visitar, a lo mejor se puede tomar un descansito y viajar… Yo sí sé lo que quiero que pase”.

“Puede pasar tantas cosas… mi esposa está trabajando en lo suyo, puedo visitarla… no hay nada difícil para el que lo quiere. A lo mejor no fui el hombre que ella merecía… Estoy siendo el hombre que debo ser ahora y nunca había sido tan feliz en mi vida”, afirmó Matamoros dejando todo a la suerte del destino.

Carlos José Matamoros reconquistó el corazón de “La Gringa”

Hace varias semanas, cuando los rumores de reconciliación eran indetenibles, la misma Veneno Torres llegó a casa de Matamoros para conversar un poco sobre su mudanza y creyendo que podría encontrar a “La Gringa” arreglando algunas cajas. Para su decepción, en medio de la casa sola y vacía, y comenzó a preguntar por Christina Autum y el nuevo matrimonio.

“Si le pido matrimonio de nuevo ¿qué? Cuál es el problema si nos casamos de nuevo… la respuesta de ella no te la puedo decir porque todavía no hemos concretado pero yo quiero preguntárselo”, aseveró Matamoros. Torres dijo “¿cómo se lo preguntarías?… ¿cuándo se casarían?”, y él le respondió “‘Mi amor te quieres casar conmigo de nuevo’ … podría ser lo antes posible… no sabemos lo que va a pasar. Estamos hablando las cosas positivas, sanando las cosas que en algún momento nos hicieron daño… Pero, sí, ella puede volver a ser la señora Matamoros si ella lo quisiera”.