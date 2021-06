¡Se casan! Carlos José Matamoros y la ‘Gringa’ volverán al altar

Carlos José Matamoros y Christina Autumn Harzer, más conocida como la ‘Gringa‘, se darán una segunda oportunidad y -aunque aún no se hace efectivo su divorcio- el presentador de Tv ha confirmado a un diario local que con anillo en mano le ha vuelto a pedir matrimonio a su amada.

“Nunca dejé de amar a la ‘Gringa'”, aseguró Matamoros durante una entrevista en la que explicó que su proceso de divorcio ha quedado suspendido. “Nos divorciamos con una sentencia ejecutoriada, pero aún seguimos casados, porque ninguno se acercó al Registro Civil a marginar la partida de matrimonio”, contó.

Los enamorados estarían en EEUU, país natal de Christina, paseando y viviendo “una segunda luna de miel”, según él mismo lo ha contado. De hecho, en las fotos de su cuenta de Instagram el presentador de Tv aparece en imágenes en The Wizarding World of Harry Potter, en Orlando. Sin embargo, no ha publicado fotos con la ‘gringa’, de la misma forma que ella tampoco lo ha hecho.

En cuanto a la boda, Matamoros comentó en la entrevista que no han determinado aún sí será en USA o Ecuador.

“No lo hemos pensado aún, pero no quiero ser egoísta, me gustaría que esté presente su familia, puede ser en Norteamérica”, confesó.

