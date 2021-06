Eduardo Andrade queda fuera de “Combate Guatemala” mientras Carlos José Matamoros saborea las mieles del “se los dije”

Después de “librarse” de la demanda hecha por el concursante de “Combate Guatemala”, Eduardo Andrade se despide del programa y vuelve a Ecuador. Esta noticia removió a Carlos José Matamoros en el sutil placer del “se los dije”. La presentadora y reportera de “De Boca en Boca”, Silvana Torres, conversó con su colega y este comenzó diciendo “no soy brujo, no soy esto, no soy lo otro… ni quiero que le vaya mal a nadie. Simplemente mi experiencia me decía que iba a fracasar”.

La “Veneno” preguntó si él siempre supo que a Eduardo le iría mal en Guatemala, y Matamoros asentó con su cabeza. “Yo lo dije y nadie me creyó… él se está regresando y la verdad es que si le quedó grande el puesto”. Los comentarios desde el perfil de Instagram del programa de farándula apoyan a Andrade, afirmando que las declaraciones de Carlos José son producto de la “envidia”.

“La envidia y la malicia que ha tomado a este personaje, esta vez sí se dejó en la máxima evidencia”, sugiere una fanática, mientras que otra persona escribió “no sé por qué lo tienen que buscar para que opine de Eduardo y de paso habla estupidez envidioso”. Un tercer usuario dejó entre ver en la caja de comentarios “no me caes mal ni nada Carlos José pero acepta que el alumno superó al maestro”.

¿Qué pasó con Eduardo Andrade en Guatemala?

Recordemos que hace unas semanas el presentador ecuatoriano se enfrentó a una incómoda situación en el país hermano. Dentro del espacio “Combate Guatemala” uno de los participantes tuvo que cumplir un reto de descarga eléctrica; aparentemente, este juego se escapó un poco de control, y terminó convirtiéndose en una “agresión” y la causa para una demanda de parte de Jorge Cisneros, quien fue el agraviado.

Frente a la polémica mediática que se suscitó, Andrade declaró en su momento: “Yo nunca sería capaz de lastimar a alguien ni física ni moralmente… Sin duda, mucho más daño hace el odio que entregan en estos comentarios que en el shock eléctrico que pueda recibir… nunca hemos querido atentar contra la vida o la salud de un participante”.