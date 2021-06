Yuleisy Coca apoya a José Urrutia y respeta su derecho a la privacidad de la vida de sus hijos

La comentarista de “Fuull Farándula” continúa alzando su voz en defensa de sus compañeros que son “atacados” por usuarios en redes sociales. Después de abogar por Eduardo Andrade, Yuleisy Coca apoya la decisión de José Urrutia de mantener la vida de sus hijos y familia lejos del foco mediático. Recordemos que el animador del programa “En Contacto” pronto le dará la bienvenida a Efraín Santiago con su pareja Melanie Gallegos.

“En este caso yo lo apoyo porque si el no queria subir fotos está bien y está en su derecho, son sus hijos y hay mucha gente que no mide sus comentarios… La gente piensa que hacer farándula es dañar o destruir, inventar algo para quedar bien o para sonar… Hacer farándula es informar a la gente sí, sobre lo que hace una figura pública, sí… no destruir”, sostuvo Coca al momento de contar la explosión que tuvo Urrutia en su cuenta de Instagram.

José tiene dos hijos mayores, María Paz y José Emiliano, quienes no son los mejores amigos de las cámaras. Esta razón ha hecho que varios medios señalen la “preferencia” de Urrutia, ya que el bebé que está por nacer ha tenido un mayor auge, incluso hasta por el nombre con el que será bautizado. Como debut y despedida, el chef de Ecuavisa expresó en una publicación: “Estos son mis bellos hijos. No me gusta exponerlos a gente horrible y venenosa que se esconde detrás de cuentas falsas y farándula barata ¡¡¡Sí a ustedes les digo!!!”

José Urrutia asegura que ama a sus hijos por igual

El también presentador sostuvo en su publicación “Yo amo a cada uno de ellos se que no soy el mejor papá del mundo pero siempre estaré para ellos cuando me necesiten y daré mi vida si es necesario. Así que les pido metanse conmigo escriban su veneno como siempre de mi pero con ellos no, por q no tienen la culpa de gente falsa q solo critica y destruye!!!”.

Antes de esta tajante declaración de Urrutia, sus fanáticos habían celebrado el día del padre con un tierno mensaje. “Para todos esos papás, q a veces no estamos todo el tiempo o hay razones para no poder vernos, igual siempre seremos papá, los amo hijos míos”, escribió junto a una tierna imagen de él junto a Melanie.