Ricardo Delgado acusa de hipócrita a Tábata Gálvez y Jomahira Ganchozo responde a sus críticas

La polémica continúa de la mano del ex chico reality Ricardo Delgado. Tras pronunciarse contra Jomahira Ganchozo, también alzó su voz en contra de Tábata Gálvez y estas no se han quedado con la “bofetada” de su lado. “No creí que fueras tan hipócrita”, sugirió Delago sobre Gálvez además de ofrecerle 1.000 dólares si emitía pruebas de que él era “cachero”.

“En una videollamada me decías ‘todo el respeto para ti Ricardo’, y yo te dije ‘’mi amistad con usted Tábata’… Quiero decirte algo, me llamaste cachero, con qué fundamentos, con qué pruebas… es un programa de quinta, por eso nunca van a dar una información verdadera… si me muestras una prueba nada más, te regalo 1000 dólares”, alegó Ricardo en su declaración.

Tábata, por su parte, sostuvo durante el programa “Agárrate” su derecho a réplica: “quiero que sepas Ricardo Delgado te metiste mal conmigo. Yo no te conozco, te vi una sola vez… Primero nuestro programa no es de quinta, tu si eres de quinta porque te pones a pelear con otra mujer… Quiero dar por terminado esto… por hoy estás enterrado”.

Jomahira Ganchozo le responde a Ricardo Delgado

Los comentarios contra Gálvez no han sido los únicos que han causado disputas en las redes sociales. El ex chico reality también se pronunció contra Jomahira y afirmó “Jomahira estás fuera… fuera del programa de farándula, para ser específicos “Fuull Farándula”… y lo que fuiste a decir al basurero donde te tocó regresar fue que renunciaste.. Señores a Jomahira la botaron. La botaron como el perro, porque ella no puede llegar con esa actitud déspota y creyéndose la gran cosa”.

Como era de esperarse, la “Víbora” también se tomó su momento para decir “a mi no me botaron, y si me hubiesen botado no creo que sea de un buen ser humano alegrarse… A ti que si te botaron del reailty y no te llamaron por cachero… Te encontraron en un baño como cachero”. La declaración fue en su regreso a “Calientitos TV” .

Por si fuera poco, Tábata y Jomahira se reunieron en el espacio de Santiago Castro para “burlar” el “entierro” de Ricardo Delgado, por sus ataques en común contra Mayra Jaime, entre otros compañeros.