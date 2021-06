Ricardo Delgado arremetió fuertemente en contra de Tábata Gálvez y su “programa de quinta”

Ricardo Delgado respondió fuertemente a la animadora Tábata Gálvez por llamarlo “cachero“. El exchico reality la tildó de “hipócrita” por mostrarse amable con él hace un tiempo durante un contacto telefónico que tuvieron, para que ahora se exprese de esa manera en su programa de farándula.

Ricardo Delgado salió en su defensa luego de que Gálvez asegurará qué: “Me dijeron, me comentaron. Se dice que hasta cachero ha sido”. Ante esto el polémico animadora lanzó una serie de críticas hacia Tábata y su show. Pidiendo pruebas que corroboren lo que la conductora dijo.

“Te regalo mil dólares, que sé que tanto los estás necesitando“

“Tábata, no creí que fueras tan hipócrita, después de que un día en una videollamada me dijiste: todo el respeto para ti, Ricardo. Y yo te dije mi amistad para usted Tábata; hipocresía total. Y es que todos los de la pantalla están acostumbrados a este tipo de cosas a quedarle mal, a ser desleal con la gente que confía en ustedes. Por eso nací yo en esta farándula”, señaló Ricardo.

Además, exigió pruebas que evidencien que él es lo que ella aseguró: “Y quiero decirte algo: me llamaste cachero ¿con qué fundamentos y qué pruebas? ¿Por lo que dice todo el mundo, y qué es lo que dice todo el mundo? Obviamente, con tu programa de quinta, con tan poca credibilidad, nunca van a dar una información verdadera y comprobada”, expresó Delgado.

El quiteño retó a Tábata a que certifique lo que dijo, y que si lo hace él le da como premio 1.000 dólares, que según Ricardo, a ella le hacen falta. “Si me entregas una prueba, una nada más, de que yo soy cachero, te regalo mil dólares. Que sé que tanto los estás necesitando. Porque te estás comiendo la camisa. Y por eso aceptaste ir. Es más, pediste ese proyecto de ese programa de quinta, de ese programa de farándula que tú tienes”.

Ricardo: “Gracias a Mayra estás comiendo“

Agregó que Agárrate, programa que conduce Gálvez con Mayra Jaime, se ha mantenido es gracias a la fama de su polémica compañera, a pesar de que Jaime no tiene talento. “Y agradécele a la persona que tienes al lado. Agradécele a Mayra porque sin ella, pese a que le he dicho muchas verdades, pero hay que recalcar; sin Mayra ese programa está lleno de don nadies, de gente poco profesional. De gente que no investiga la información que transmite. Pese a que Mayra es verdad, está ahí por su popularidad, no por su talento, pero gracias a ella estás comiendo“, dijo Ricardo.

Asimismo, le hizo una recomendación a Jaime de que pida un aumento de sueldo, porque sin ella el show no vendería. “Es más, Mayra te doy un consejo: pídele el doble de lo que te están pagando a la producción. Porque sin ti ese programa se viene abajo. Porque Tábata y los equis que están a su alrededor no venden“, indicó Delagado.

Para concluir el animador aseguró que no es homosexual como se rumora, y que Gálvez puede constatar esa información. “Podría incluso prostituirme con mujeres, pero no le he hecho, mucho menos con hombres. Y si me dices gay, porque la mayoría me dice eso, pregúntale a la señora que tienes al lado, pregúntale qué tan hombre o que tan gay soy. No me interesa estar en un programa de quinta”, afirmó el animador como se aprecia en el video que replicó la cuenta de Instagram del programa @fuullfaranhttps://www.instagram.com/fuullfarandula/?hl=es-ladula

