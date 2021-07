Ariana Mejía ataca a Jorge Heredia por su falta de “humildad”

El escenario de “Soy El Mejor” ha desatado una serie de disputas entre los concursantes y el jurado. Hace unos días Jorge Heredia arremetió contra Yadira Ramón, desprestigiando su criterio en cuanto a las evaluaciones de los bailes. “Han habido bailes súper flojos; sin embargo, ella brinca, salta… no sé si a lo mejor, cuando se le acerca alguien y le enseña el cuerpo o le deja tocar es lo que le emociona”, declaró el concursante frente a las cámaras de “De Boca en Boca”.

La presentadora de “Fuull Farándula”, Ariana Mejía, envió un mensaje al también conductor de televisión, diciendo: “Jorge es hermoso, lindo, un buen comunicador social y yo creo que le va a ir súper bien, pero con un poquito más de humildad. Le falta un poquito más de humildad”. Por su parte, Mayra Jaime apoyó la postura de Yadira y aseveró “Le hace falta una falda y un tutú también, por la falta de respeto a una mujer de trayectoria, a una señora”.

“Se le dio la oportunidad de ingresar en la mañana, que a duras penas creo que le estarán parando bola a su programa de la noche… Le han dado la prioridad de que haya entrado al canal y sin embargo no respete a nadie”, continuó diciendo Mayra. “Si me he portado mal y he pedido disculpas, pero jamás le he faltado el respeto a una persona mayor”, finalizó.

Jorge Heredia no confiaba en el jurado de “Soy El Mejor”

El comunicador, que acaba de protagonizar el lanzamiento de un nuevo espacio de farándula, afirmó que no confiaba sobre las calificaciones en cada presentación. “Quería que se supiera que me iba porque no veía mucha garantía con el tema del jurado. La verdad mi malestar sí fue con ciertos miembros del jurado porque no me parecía coherente o equitativo con lo que estaban haciendo”, señaló.

Para el programa “De Casa en Casa”, Jorge explicó “siempre hay un detonante que te dice, hasta aquí llego. Yo no estaba preparado solo para competir. Yo soy comunicador social, tengo una maestría en periodismo. Entonces te preparas para ejercer una profesión como tal“.