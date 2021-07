El mejor amigo de Efraín Ruales arremete contra el programa “En Contacto” y ¿Alejandra Jaramillo?

A cinco meses de la partida física de Efraín Ruales, el músico Erick Mujica envió un claro mensaje en contra del programa “En Contacto”, y Ecuavisa, por llevar el dolor del duelo a otro nivel. Recordemos que el artista es uno de los mejores amigos del fallecido presentador, por lo que su licencia es aplaudida por varios de los fanáticos de Ruales.

“Quiero felicitar a la producción de “En Contacto” por llevar el MORBO a otro nivel ¡lo han logrado! Sigan usando una desgracia tan dolorosa para su raiting, su like, su seguidor, y lucrarse del mismo…”, se lee en el comunicado que publicó en sus redes sociales. “Vamos 5 meses sin Efraín y siguen…. no les ha importado llevarse por encima el dolor de quien sea”, continuó en el texto mientras que en su copy escribió “Felicitaciones @encontactoecuavisa 👏🏻👏🏻👏🏻”.

El programa “Fuull Farándula” trajo a la pantalla el sentido comunicado, y opinaron que “Se pueden tergiversar las cosas. Él trabajó con nosotros, me pongo en el lugar del programa matinal, pero no por eso puedo hablar todos los días de esa persona”, sostiene Coca. “Las personas más allegadas a él sienten el dolor más fuerte… si la mamá de Efraín ve hoy el programa y siempre se lo recuerdan… es un dolor con el que tiene que aprender a vivir”.

Alejandra Jaramillo aún sufre la pérdida de Efraín Ruales

Yuleysi continuó diciendo que “Alejandra también sufre… es profesional… pero se le nota el dolor… por su trabajo tiene que mostrar que es feliz”. En solidaridad objetiva, Coca afirmó “eso no quiere decir que el dolor ya paró… quizá lo hacen para que Efraín siga vigente tampoco podemos darle palo… pero si deja mucho qué pensar”.

“Si la familia no ha dicho nada… cuál es el problema de Erick Mujica. Si no le gusta, que no lo vea… si el dice que no quiere usar la imagen de su mejor amiga, la estás usando ahora al hablar de él”, sugiere Dieter Hoffmann, compañero de Coca.