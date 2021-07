Jorge Heredia opina que José Urrutia se aprovecha de la muerte de Efraín Ruales

El presentador Jorge Heredia removió la fibra de Efraín Ruales en su programa digital VCT (Venimos con Todo). El también participante de “Soy El Mejor” aseveró que el propio espacio “En Contacto” ha tomado el tema del fallecido presentador con algo de morbosidad y que, si bien respeta la posición de familiares y amigos, considera que las cosas están un poco fuera de lugar.

“En el propio programa en el cual trabajaba Efraín se ha hablado demasiado del tema. Yo si consumiera este programa como televidente también lo hubiese visto desde un punto bastante morboso… Yo no hubiese aceptado que alguien, que no fue tan amigo de Efraín como en este caso Urrutia, le ponga a su hijo Efraín y que le digan en el programa ‘nació Efritas’”.

Heredia afirmó, con un tono serio sobre la conversación, que “yo no hubiese aceptado, como la familia de Efraín, que ellos tendrán sus razones y créanme que las respeto… eso es algo tan personal y que a mí me dolería tanto, que no viene al caso”, al referirse al hecho de que José Urrutia cediera el nombre de su ex compañero de trabajo a su hijo recién nacido.

Jorge Heredia es criticado por sus polémicas opiniones

Por otra parte, Heredia fue señalado de “grosero” por los comentarios que hizo en contra de Yadira Ramón. El concursante desprestigió el criterio de la jueza para las evaluaciones de los bailes. “Han habido bailes súper flojos; sin embargo, ella brinca, salta… no sé si a lo mejor, cuando se le acerca alguien y le enseña el cuerpo o le deja tocar es lo que le emociona”.

La presentadora de “Fuull Farándula”, Ariana Mejía, envió un mensaje al también conductor de televisión, diciendo: “Jorge es hermoso, lindo, un buen comunicador social y yo creo que le va a ir súper bien, pero con un poquito más de humildad. Le falta un poquito más de humildad”. Por su parte, Mayra Jaime apoyó la postura de Yadira y aseveró “Le hace falta una falda y un tutú también, por la falta de respeto a una mujer de trayectoria, a una señora”.