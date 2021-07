Kevlex, el ecuatoriano que está nominado por segundo año a los premios MTV MIAW, revela secretos

El influencer ecuatoriano Kevlex ha sido nominado por segundo año a los premios MTV Miaw. Fue en el 2019 cuando participó y ganó en la categoría a ‘Tiktoker del año’. Ahora, el también youtuber, sorprende al entrar en la competencia para ‘Creador del Año’. En una entrevista con Metro, Kevin Pazmiño habló sobre los premios y reveló otros detalles de su vida personal.

Como primer ecuatoriano nominado a esta premiación, Kevlex cuenta lo increíble que se sintió este logro, reconociendo que no fue la misma sensación que la primera vez, pero que fue igual de emocionante y gratificante, “la primera siempre va a ser la primera”, añadió.

“¡Wow! Qué sensación de saber que tenemos la oportunidad de estar nominados otra vez en Premios MTV Miaw 2021, porque el anterior año no hubo, y estar nominado otra vez en una categoría sumamente distinta, junto a creadores de contenido que son muy grandes, de países distintos, es genial. Y obviamente representando a Ecuador siempre”, dijo.

Cortesía

Para apoyarlo, los seguidores puede ir a votar por el influencer en la página www.miaw.mtvla.com, en la parte de votaciones. Entre las 32 categorías, se debe buscar “Creador del año”, se ingresa, se busca a Kevlex y con click en su foto se le da un voto, sin límite. “Ahí pueden explotar, literalmente, el botón a un millón de veces”, añadió Kev.

Cada 20 clicks deben esperar 5 segundos y sigues votando. Además pueden apoyarlo en Instagram y Twitter, siguiendo @mtvla y @mtvmiaw. Luego utilizando estos hashtags: #PremiosMTVMIAW y #MTVLACREADORKEVLEX. El evento se realizará el martes 13 de julio y se transmitirá en el canal de MTV.

Reveló secretos personales: Ignacia Antonia, DomeLipa y IamFer

Kevlex compite en la misma categoría con influencers como Kimberly Loaiza, Amadorat, Ignacia Antonia, entre otras. Sobre esta última tiktoker chilena, se los ha visto juntos últimamente en momentos románticos, donde han mostrado que tienen una estrecha relación.

El ecuatoriano dijo que aunque están compitiendo, ambos se apoyan. “El que gane va a ser un éxito para los dos y si no ganamos igual estamos disfrutado mucho de la nominación. También nos llevamos con todos los que están nominados, entonces es como que gane el que se merezca ganar”.

Sobre su relación con Ignacia Antonia, Kevlex aseguró: “No es mi novia, en mi amiga. A veces le doy algunos besos pero es mi amiga (…) Es para reforzar la amistad”, dijo entre risas.

Cuando se le preguntó sobre la relación con su expareja y también youtuber, DomeLipa, Kevlex dijo: “No me llevo con ella ya, ya no es mi amiga y pues ya no tenemos relación de nada, espero que nunca más. Pero no nos llevamos”, aseguró. El ecuatoriano prefirió mantener en “secreto” los motivos de su distanciamiento con la mexicana y solo añadió que no se volvería a llevar con ella.

Kevlex y su expareja DomeLipa – Instagram

Respecto al tema de la influencer IamFer, con quien también tuvo una relación, se le preguntó al ecuatoriano si él volvería a conversar en calidad de amigo con ella, a lo que él respondió: “No, porque no, y no (…) Hay mucho trasfondo después de este no, pero solamente no lo haría, no quisiera tampoco”, concluyó.

Sus planes y logros

El influencer ecuatoriano, que también ha incursionado en el mundo de la música, adelantó que se viene más música. “Voy a lanzar unas canciones que les va a gustar mucho. Algo muy bonito que quiero plasmar con un concepto muy bello”, dijo. Añadió que los detalles serán una sorpresa y que los estrenos serán para este año, aunque no dio fechas exactas.

Finalmente, Kevlex contó que por ahora estará en México, “todo es muy amigable y bonito por aquí”, dijo. Y confesó que considera que volverá a Ecuador en un mes y medio aproximadamente. “Les tengo unas sorprecitas ahí”, señaló sin adelantar mayor detalle.

Kevlex no solo ha sorprendido con logros como el de los Premios MTV MIAW, sino que también ha dado grandes pasos como el de salir en la portada de la REVISTA TÚ en México, una de las más destacadas del país. Además, Kev se ha convertido en unos de los ecuatorianos con más millones de seguidores en las redes sociales. Logrando, hasta el momento, más de 15 millones en TikTok, más de 5 millones en Instagram y más de 2 millones en Youtube.

Otra información relacionada en video