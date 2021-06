Pareja de Mayra Jaime le dice qué debe hacer y ella lo obedece… por respeto

La presentadora de “Agárrate”, Mayra Jaime, confiesa que hace caso a todo lo que su pareja David Naula porque es la persona con quien comparte, y le debe respeto. La estrella conversó con sus compañeros Tábata Gálvez y Mauro Espinosa, y aseveró “mi marido me dice que hacer… no te vistas así, no hagas esto… y yo lo hago”.

Mayra continuó “y pareciera que no… No me dejo de cualquiera, pero respeto… Es mi marido, es la persona con la que comparto. Con mi papá y mamá también”. Recordemos que Naula y Jaime serán padres próximamente de un varón, pese a que no llevan más de un año juntos como pareja. “Cada vez que escucho los latidos me da algo… estoy feliz, contenta. Yo siempre quise tener hijos pero no me lo imaginaba. Imagínate ver y sentir que algo está creciendo dentro de mí. Que late. Es una mezcla de sentimientos”, sostuvo la conductora en una de sus visitas médicas.

Todo fue muy fugaz para la pareja, que en agosto de 2020 David ya se había arriesgado a una primera prueba de embarazo que resultó negativa. En este instante, Mayra aprovechó la oportunidad para gritar a los cuatro vientos su deseo de ser madre, por lo que no fue tan sorpresiva la llegada de Mathías Israel.

Mayra Jaime y su polémico regreso a “Agárrate”

Hace unos días Mayra se enfrentó al escarnio mediático por un fuerte comentario sobre Alejandra Jaramillo. Ahora está de vuelta a las redes sociales y su equipo de “Agárrate” pedía su regreso. Paul Lemos estuvo junto a Tábata Gálvez y afirmó: “La gente, sin duda, es una cosa bien rara… sabemos que Mayra también está regresando nuevamente a la normalidad en las redes sociales… está pendiente de lo que pasa en Agárrate, así que te mandamos un fuerte abrazo”.

“La recuperó”, sostuvo Tábata, como referencia al cierre de la cuenta de Instagram. En el copy compartido por Telepremiere, se lee: “DÉJENLA VOLVER! 😜🤣 A Mayra Jaime! Hasta #dejenlavolver 💃✨”.