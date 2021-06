Mayra Jaime dijo que no solo ella debe callarse sino también los que le desean la muerte en las redes y que deberían “meterlos presos”

Mayra Jaime conversó con el programa dedicado a las noticias de farándula ‘De Boca en Boca’ acerca de su regreso a su trabajo como conductora en ‘Agárrate‘. Para el cual contestó sin rodeos qué la motivo a volver luego de haber renunciado al show.

La presentadora Mayra Jaime reveló las razones de porqué se detractó de su salida del programa. Asegurando que tomó la decisión porque necesita el ingreso económico que recibe del canal. Más aún cuando ella y su pareja David Naula están a la espera de su primer hijo, que llevará el nombre de Mathias Israel.

Mayra Jaime

Mayra: “Algo estoy haciendo bien“

“Se especuló muchísimo de que me habían botado; que habían hablado unas personas, bla, bla, bla. Cuando me hicieron la propuesta de volver, llegamos a la conclusión. Luego de conversar muchísimo con David. todo lo converso con él. Y llegamos a la conclusión de que sí, la prioridad es mi embarazo y todo eso, pero también el lado económico. Y es lógico que si yo no tengo trabajo, y solo está el trabajo de David no nos va a alcanzar. Entonces necesito ser no solo el apoyo moral de él, sino también el apoyo económico”, argumentó.

Agregando que volver al programa luego de haberse retirado no es motivo para burlas. Porque fueron sus jefes los que le insistieron en que lo hiciera y eso le indica que es porque es buena en lo que hace. “No es escupir para arriba. Yo dije que yo daba un paso al costado y que me retiraba porque no era para mí, pero como lo acabo de decir, si me llaman los directivos del canal. Me llama mi jefe y se sientan conmigo a conversar y a proponerme que regrese, entonces, es porque algo estoy haciendo bien“.

Mayra también aprovechó para dejar en claro que ya no le importa lo que digan de ella porque la gente siempre va a hablar. “Haga las cosas bien, haga las cosas mal: las personas van a hablar. Estamos en una era de cristal que todo les molesta, que todo les afecta”, añadió que ella tiene la libertad de decir lo que quiera. “Yo creo que si no somos libres de expresarnos, si no somos libres de decir nuestros comentarios ¿entonces qué?“, afirmó.

“Deberíamos callarnos todos“

Incluso, la animadora explicó que si a ella la recriminan por emitir su punto de vista, a la gente que le desean la muerte deberían mandarla a la cárcel. “Entonces deberíamos callarnos todos. Porque así como ustedes me juzgan a mí por decir un comentario, ustedes deberían estar presas. Las personas que me dicen tantas cosas en las redes sociales. Que me desean la muerte a mí o a mi hijo. Entonces deberíamos meterlos presos por esos comentarios que hacen”, alegó Jaime.

También hizo hincapié en que ya no se metan con su esposo ni su hijo, que ella es la única responsable de sus opiniones. “Si tienen algún problema aquí estoy yo. No está ni David, ni Matías. Ellos no están en condiciones, ni tienen porqué recibir el maltrato ni la mala vibra de la gente. Porque las cosas las digo yo, de mi boca, nadie me las obliga a decir”.

Para concluir aseguró que tratará de medir sus palabras para no crear más inconvenientes como el ocurrido con el presentador asesinado Efraín Ruales, a quien llamó “el muertito”. “Pero ya, para que se queden tranquilos. Voy a tratar de tener un poquito más de cuidado con las palabras que uso, y lo que digo“, sin embargo, aclaró que no cambiará su manera de ser. “Yo creo que si yo voy a sentarme ahí, y no voy a poder expresarme como soy yo entonces qué voy a hacer ahí?”.

