Selena Gomez confiesa que Taylor Swift y Britney Spears la inspiraron su estilo sobre el escenario

Selena Gomez se sinceró cuando se abrió sobre algunos de sus atuendos más icónicos, desde sus días de Disney Channel en 2007 hasta 2021. La fundadora de Rare Beauty se paseó por 15 looks en un nuevo video de Vogue, y explicó cómo Taylor Swift y Britney Spears inspiraron su estilo. “Para ser honesta, cuando era más joven, Taylor me inspiró mucho cuando se trataba de vestuario y trajes de escenario”, reveló Selena, mientras hablaba sobre el vestido que usó en el video musical “Love You Like a Love Song”.

Luego bromeó diciendo que “nunca me vas a ver usar eso otra vez … Pensé que era mi momento de cruzar y convertirme en una estrella del pop, lo que fuera para mí entonces. Fue muy divertido. Creo que fue la primera vez que intenté ser de alta costura. Y puedes reírte de eso, porque eso no es alta moda”. Cuando se trató de su gira Revival de 2016, Selena explicó que uno de sus monos que abrazan a la figura y se inspiraron en el hitmaker de “Toxic”.

“Es muy difícil hacer giras cuando eres una mujer porque tienes toda esta presión para agregar múltiples looks a lo largo del espectáculo y quieres que estallara, pero tienes que hacerlo cómodo para ti y realista para bailar o actuar”, explicó. “Este, lo hicimos para el acto de apertura. No voy a mentir, Britney Spears lo inspiró en ‘Toxic’ así que quería encontrar un momento en el que eso pudiera tener su lugar … ¿Me lo pongo y trato de cantar? A veces”.

Selena Gomez habló de su lucha con la imagen corporal

Selena también se abrió sobre sus luchas con el peso y la imagen corporal. Cuando le mostraron una foto de la Met Gala de 2015,la actriz dijo que no se sentía segura. “Fluctúo mucho con mi peso. Y recuerdo esta noche específicamente, no me sentía bien con mi cuerpo”, dijo. “Así que lo que fue realmente increíble fue que realmente tuve la oportunidad de trabajar en el vestido que se ajustaba a mi cuerpo”.

Y agregó: “Creo que nos reunimos y construimos algo realmente hermoso y algo que me quedó muy bien. Ese fue uno de los momentos en los que pensé: ‘Ya no tengo que tener esa forma de cuerpo de 19 años, porque no lo soy'”.