Selena Gomez volvió a ser una loba sobre el escenario con su rubia melena y un sexy outfit

El pasado sábado 29 de mayo se celebró la esperada final de la Champions League, la competición anual de fútbol que juegan los mejores equipos europeo, y para celebrar el partido entre Manchester City y Chelsea, DJ Marshmello fue elegido como principal atractivo de la ceremonia. Junto a Marshmello, también estuvo Selena Gomez con su rubia melena y un sexy look que dejó a todos sus fanáticos boquiabiertos.

El espectáculo, que también contó con la participación de Khalid, fue pregrabado y se llevó a cabo de forma virtual, en colaboración con el galardonado director creativo Es Devlin. Con la ayuda de tecnologías 3D, fue posible mostrar a los espectadores a Marshmello actuando directamente desde el interior del estadio, acompañado de varios efectos especiales. “Fue una actuación salvaje. Los aspectos virtuales del rendimiento, todo lo demás, fue genial. Fue único en toda mi vida”, celebró el artista.

Durante la actuación, el DJ presentó un popurrí de sus grandes éxitos como “Come & Go”, “Alone”, “Friends” y “Happier”. Luego fue el turno de Selena de brillar junto al músico con una actuación de “Wolves”, colaboración de los artistas que fue lanzada en el año 2017. La presencia de la ex chica Disney se especuló desde el anuncio de Marshmello como la principal atracción del evento. En ese momento, una fuente afirmó que la cantante se había estado preparando para la actuación durante un mes.

La final de la Liga de Campeones fue marcada como la primera actuación en vivo del artista desde 2019, cuando Selena cantó las pistas “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now” en los American Music Awards. Al finalizar la presentación, Khalid compartió escenario con Marshmello para una actuación de “Silence”.

Selena Gomez es la invitada de honor de este 2021

Hace un mes, aproximadamente, la organización internacional Global Citizen anunció el “VAX LIVE: The Concert to Reunite the World”, evento que buscaba trabajar en la confianza sobre el proceso de vacunación en todo el mundo contra la COVID-19. Además de anunciar a los invitados especiales, como el Príncipe Harry, se dio a conocer que Selena Gomez era la anfitriona de la emotiva actividad social.

“Estoy muy emocionada de anunciar que soy la anfitriona de #VaxLive: ¡El concierto para reunir al mundo! Me uniré a @glblctznal para pedir una distribución equitativa de la vacuna COVID-19 para todos. Sintonice el sábado 8 de mayo: https://vaxlive.org”, escribió la también actriz junto a la invitación del evento.