Jomahira Ganchozo critica a ex novia de Carlos José Matamoros porque no se paga sus propias operaciones

La comentarista de “Fuull Farándula” afirmó que la ex chica reality Kathe Lino se ha operado “todo”, y sin pagar ninguna operación. De acuerdo a las declaraciones de Jomahira Ganchozo, la también conocida “Puchi” no tiene el capital para pagar sus retoques físicos y tras su relación con Carlos José Matamoros se ha “reconstruido” gracias a los intercambios y canjes.

Kathe presumió lo bien que luce actualmente en una publicación en redes sociales, y la “víbora” no titubeó en comentar para el programa “ella no tiene el dinero, ella lo hizo por canje… Y está bien hacerte ciertos retoques, pero creo que se ha operado todo… Recordemos que cuando ella estuvo con Carlos José Matamoros, por canje se operó creo que dos veces, se puso chichis… Ella lo único que le faltaba era operarse los pies”, afirmó Jomahira dejando pasmados a sus compañeros del programa de farándula ecuatoriana.

La ex novia de Matamoros no perdió su derecho a réplica. “Que falta de profesionalismo que lancen algo irreal para generar contenido con mi imagen… un profesional da un criterio, no juzga… ni asevera cosas, porque no le consta”, se oye decir a la pelinegra. En el clip continúa afirmando que “yo sí he hecho canje. Muchas personas del medio han hecho canje… pero me buscan porque yo genero y vendo… ¿A usted quien la va a buscar para que venda una cirugía? Deja la envidia…” Kathe le manda un beso a la víbora sin mencionar su nombre, y se despide mostrando sus pies porque son “naturalmente hermosos”.

Jomahira Ganchozo respondió de nuevo a Kathe Lino

Al escuchar el mensaje de la Puchis, la presentadora Jomahira afiló sus garras para responder y “atacar” de nuevo a su oponente. “Primero voy a decir que ella está libreteada, porque tu no sabes ni hablar mi amor… Yo estoy orgullosa de los cachetes que tengo… porque yo cuando quiera me hago una bichectomía. Pero tú, tu cerebro cómo te lo operas mi amor, cómo lo cambias… Eso no se opera…”

Entre pícaras sonrisas e irónico tono sostuvo “segundo: muestras tus pies con filtro. Tantas operaciones tienes y sigues hablando con filtro. O sea que las operaciones que te hacen tus doctores sin título no te sirven… Yo estoy en una cámara de televisión sin filtro, en una cámara de televisión que te aumenta como 10 libras”.