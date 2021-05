Kathe Lino vuelve a “soltar la lengua” en un Instagram Live y le lanza indirectas a “La Gringa”

La ex novia de Carlos José Matamoros parece estar sangrando por la herida. Kathe Lino ha causado una nueva polémica en las redes sociales después de que hablara, presuntamente, de “La Gringa”. Durante un Instagram Live la modelo conversó con sus seguidores, pasada de tragos nuevamente, y aseveró que ella no llora por nadie.

“Yo soy dura. Yo no lloro… Puedo ver muchas personas que lloran por personas que no valen la pena… Estás perdiendo el tiempo… Porque una persona que habló mal de ti, que dijo todo de ti… y vas a regresar eres una pendeja”, afirmó la estrella mientras conversaba con una posible amiga en el en vivo, quien le dijo “es verdad, tu no lloras por nadie”. Esta afirmación hizo que las hipótesis comenzaran a surgir, al creer que se refería a Christina Autumn por su posible reconciliación con Carlos José.

Recordemos que hace unas semanas la ex chica reality afirmó que el vigor de su ex novio era “pequeño” pero la complacía. Durante un Instagram Live Kathe dijo “A ver… hay que decir lo que es. Y siempre hay que decir la verdad… Carlos José lo tenía chiquito, pero me hacía terminar siempre”. En horas este clip se viralizó y la pelinegra se preparó para decir “estábamos haciendo una broma… Lamentablemente no pensé que iba a salir en el en vivo… De antemano también quiero pedirles disculpas a los padres de él… Sé que esto está afectando mucho pero ¿Quién no bromea? Todo el mundo bromea… Tengo la madurez de pedir disculpas”.

“La Gringa” defiende la virilidad de Carlos José Matamoros

Esta polémica se unió a la posible reconciliación de Christina y Carlos José, por lo que Mariela Viteri no dudó en preguntarle a “La Gringa” qué opinaba al respecto, y si defendía a su ex esposo. Christina aseveró “cada persona es dueña de sus acciones y sus palabras… si ella quiere compartir ese tipo de informaciones es cosa de ella… yo no entiendo el final de por qué lo dijo o con cuál intención…”.

En medio de la conversación, Viteri le pidió calificar del 1 al 10 la fogosidad de Matamoros: “Para clasificar es complicado… no es solo el físico, es el sentimiento al estar con él y en ese momento estaba muy enamorada, no sé qué sentiría ahora”. Por otra parte, Carlos José le señaló a Mariela que “es grande Mariela… te lo digo a ti, nunca lo había dicho en televisión pero es grande… por eso no me ofende”.