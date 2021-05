Carlos José Matamoros confiesa si volvió a pedirle matrimonio a “La Gringa”

El presentador Carlos José Matamoros le abre las puertas de su casa a Silvana Torres, con las cámaras de “De Boca en Boca”, para conversar un poco sobre su mudanza y con la esperanza de encontrar a “La Gringa” ayudándole. Para la decepción de la reportera, la casa estaba sola y prácticamente vacía, por lo que comenzó a preguntar directamente por Christina Autum y los rumores de un pronto matrimonio con ella.

“Si le pido matrimonio de nuevo ¿qué? Cuál es el problema si nos casamos de nuevo… la respuesta de ella no te la puedo decir porque todavía no hemos concretado pero yo quiero preguntárselo”, comentó Matamoros a lo que Torres dijo “¿cómo se lo preguntarías?… ¿cuándo se casarían?” y él le respondió “‘Mi amor te quieres casar conmigo de nuevo’ … podría ser lo antes posible… no sabemos lo que va a pasar. Estamos hablando las cosas positivas, sanando las cosas que en algún momento nos hicieron daño… Pero, sí, ella puede volver a ser la señora Matamoros si ella lo quisiera”.

Muchos presumen que esta reconciliación es un hecho. Recordemos que en una entrevista con Mariela Viteri, Christina afirmó que Carlos José es un hombre muy importante para ella. “Creo que hasta ahora es la persona y el amor que más me marcó… fue mi esposo, yo con él tenía la ilusión de compartir mi vida… pero somos personas muy diferentes, y por eso decidimos conversar ahorita para entender qué pasó… quiero tenerlo en mi vida, pero no como enemigo”.

Carlos José Matamoros quiere casarse de nuevo con Christina Autum

El presentador también tuvo la oportunidad de conversar con Mariela Viteri, en el programa “Cocinemos con Mariela”, y la comunicadora indagó sobre los comentarios de su ex novia Kathe Lino y la reconciliación con “La Gringa”. Sin titubear Viteri preguntó el tamaño y Carlos José sostuvo “es grande… te lo digo a ti, nunca lo había dicho en televisión pero es grande… por eso no me ofende”.

Matamoros continuó: “el tamaño sí importa, tampoco una cosa diminuta va ayudarte en nada”. En el giro hacia su reconciliación con “La Gringa” aseguró que “yo también siento cosas muy hermosas… definitivamente es la más inteligente que he tenido… mi corazón me dolía porque sentía un amor muy grande por ella en ese momento y ahora estoy aún más enamorado”.