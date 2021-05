Yuleysi Coca continúa defendiendo a la farándula de las redes sociales y esta vez se pronuncia a favor del esposo de Dora West

La presentadora del programa digital “Fuull Farándula” continúa alegando buenas defensas de las celebridades ecuatorianas. Después de escucharla a favor de Eduardo Andrade, quien está enfrentando una situación incómoda en Guatemala, Yuleysi Coca ha marcado su postura sobre los rumores de que el esposo de Dora West es un “mantenido”.

“El hecho de que él no publique dónde está trabajando o que está haciendo para llevar el pan a su casa no significa que no está trabajando. No entiendo por que hacer siempre las cosas con mala intención”, comienza diciendo Coca en el clip capturado por un perfil de farándula en Instagram. “Dora west es una persona pública, por eso sabemos que está trabajando, porque está en un programa que está vigente en la televisión…”, continúa alegando la presentadora.

“Pero ¿por qué decimos que Danilo no está trabajando? Ustedes no viven con ellos, y no todos salimos (haciendo la simulación de publicaciones con el celular) diciendo ‘estoy haciendo esto o trabajo en tal empresa’… Señores piensen antes de hablar o de escribir un comentario como ese”, aseveró Yuleisi en defensa de Danilo Vitanis.

Dora West si comparte su día a día en “En Contacto”

Como bien lo menciona Yuleysi, Dora trabaja en televisión de la mano de Betty Mata para el magazine matutino de Ecuavisa, “En Contacto”. La presentadora ingresó al programa a principios de este 2021, y ha conquistado no solo el corazón de los televidentes, sino también ha logrado entablar una increíble relación de trabajo con todo su equipo. Su llegada estuvo marcada con una coreografía que despertó amplias expectativas.

“Dora yo estoy muy interesada de que usted forme parte de nuestro equipo”, le dijo Mata a West como propuesta laboral, a lo que ella respondió “Para mí es un halago que Ecuavisa me permita entrar en los hogares de toda la teleaudiencia que ustedes tienen cautivada”.