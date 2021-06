Liam Payne confiesa graves adicciones en su paso por One Direction

Liam Payne ha sido uno de los mayores defensores de que la banda conformada por Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson y Zayn Malik se vuelva a unir; y quizás después de toda su euforia sobre una reunión, puede sorprender a la gente escuchar que la estrella del pop sufría de una adicción intensa y problemas de salud mental durante su tiempo en la banda One Direction.

Hablando en el podcast Diario de un CEO, reflexionó sobre la era 1D: “Había algunas fotos mías en un barco y estaba completamente hinchado y lo llamo mi cara de pastillas y alcohol. Mi cara era diez veces más grande de lo que es ahora. El problema era que la mejor manera de asegurarnos era encerrarnos en nuestras habitaciones, y ¿qué hay en la habitación? Un mini-bar. Así que tuve una fiesta para uno que pareció durar años. Fue salvaje, pero la única forma de eliminar la frustración”.

Steven Bartlett, presentador, apuntó hacia si el abuso excesivo de estas sustancias lo llevó a tener ideas suicidas, el joven de 27 años admitió: “Si. Definitivamente hay algunas cosas de las que nunca he hablado de hacer con él. Fue muy, muy severo”. El cantante de “Strip That Down” aludió a esta crisis de salud mental en 2019, cuando reveló en Straight Talking with Ant Middleton que tenía “mucha suerte de estar aquí todavía”.

Liam Payne lo revela todo en íntima conversación

Liam compartió: “Hay momentos en los que ese nivel de soledad y la gente se mete en ti todos los días de vez en cuando… es como, ‘¿Cuándo terminará esto?’ eso casi me mata un par de veces “. Cuando se le preguntó si alguna vez consideró actuar de acuerdo con sus pensamientos, respondió: “Sí, cuando he estado en un mal lugar. Es 100%, sabes. No tiene sentido negarlo, definitivamente ha estado en el menú un par de veces en mi vida. Afortunadamente, tenía gente estupenda a mi alrededor”.

A pesar de esta densa nube que se cierne sobre sus recuerdos de 1D, Liam le dijo a Bartlett que todavía espera que la banda se reúna “más temprano que tarde”. Él dijo: “Me llevo muy bien con la mayoría de ellos. Recibí una llamada de Harry el otro día. Lo amo en pedazos. Louis hablo mucho. Siempre hemos tenido una conexión cercana”.