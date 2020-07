One Direction: así han cambiado los integrantes de la banda en 10 años

Si tu objetivo es sentirte viejo, te contamos que esa banda de jóvenes británico-irlandesa que cautivo a masas y generó increíbles ganancias en la palestra musical cumple este 22 de julio 10 años de vida. Por supuesto, nos referimos a One Direction.

Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson formaron la icónica banda de pop tras su participación en el programa The X Factor. Su período de activada se dio desde 201-2016.

Precisamente por su aniversario, el grupo volvió a ser tendencia con la presunta noticia y rumores que sus integrantes volverían a reunirse. Precisamente, Liam Payne fue quien confirmó en una entrevista a The Sun para su columna Bizarre que él y sus compañeros llevan tiempo hablando sobre el reencuentro.

Por supuesto, durante esta década sus integrantes han sufrido transformaciones físicas, artistas y, por supuesto, en su vida sentimental y social. A continuación, te contamos que pasó con cada uno de ellos.

Harry Styles

En febrero de 2016, Styles abandonó Modest Management, la empresa que representaba One Direction. En mayo del mismo año, lanzó su propio sello discográfico Erskine Records y firmó un contrato con la discográfica Columbia Records.

Harry Styles / Getty Imágenes

Realizó su debut cinematográfico en la película de guerra Dunkerque de Christopher Nolan en julio de 2017, interpretando a un soldado británico llamado Alex.

El 16 de noviembre de 2019, se lanzó en el programa de televisión Saturday Night Live el segundo sencillo “Watermelon Sugar”, donde Styles lo interpretó por primera vez, junto a la pista “Lights Up”.

Harry Styles / Getty Imágenes

Liam Payne

Al principio, Liam no aspiraba ser cantante, sino corredor olímpico. Sin embargo, decidió ser cantante luego de que se descubriese su talento en su escuela y que fuese rechazado para formar parte de un equipo olímpico.

Liam Payne / Getty Imágenes

El 21 de julio de 2016, anunció que había firmado un contrato discográfico con Capitol Records para comenzar a grabar música como solista. Su primer sencillo en solitario “Strip That Down”, en colaboración con Quavo y coescrito por Ed Sheeran junto a Steve Mac, se lanzó el 19 de mayo de 2017.

El 2020 estableció el 2020 Tour para promocionar su primer álbum como solista LP1.

Liam Payne / Getty Imágenes

Zayn Malik

El 25 de marzo de 2015, finalizando la segunda etapa del On the Road Again Tour, Zayn anunció oficialmente su retirada de One Direction. Entre los tantos motivos que dio, explicó que los últimos cinco años con el grupo habían sido «maravillosos».

Zayn Malik / Getty Imágenes

Desde que tenía 15 años, Zayn solía fumar cigarrillo, pero en octubre de 2012 expresó que estaba preocupado por su salud y que iba a tratar dejar el hábito. También ha mostrado cierta adicción a los tatuajes. Zayn es musulmán, debido a que su padre es pakistaní.

Actualmente espera su primer hijo junto a su esposa Courtney Webb.

Zayn Malik / Getty Imágenes

Niall Horan

En febrero de 2016, lanzó Modest Golf, una compañía de gestión de golf que Horan fundó junto con Mark McDonnell e Ian Watts.​ En septiembre de 2016, se anunció que Horan había firmado un acuerdo en solitario con Capitol Records.

Niall Horan / Getty Imágenes

El 7 de febrero de 2020, estrenó el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio «No Judgment», y anunció que Heartbreak Weather se lanzaría el 13 de marzo del mismo año.

En un comunicado de prensa, Horan comentó que en su próximo trabajo quería «contar la historia que estaba en su cabeza, y guiar a la gente por el camino de la narración de historias» […] “Quería escribir canciones de diferentes lados o de alguien más mirando”.

Niall Horan / Getty Imágenes

Louis Tomlinson

Tomlinson apareció en The X Factor en 2015, como juez invitado junto a Simon Cowell.37​ Ese mismo año, creó su propio sello discográfico, Triple Strings Ltd. Tomlinson lanzó "Just Hold On" una colaboración con el DJ estadounidense Steve Aoki el 10 de diciembre de 2016.

Louis Tomlinson / Getty Imágenes

El 23 de octubre de 2019 Tomlinson anunció su primer álbum de estudio Walls en un video publicado en las redes sociales, diciendo que estaba «realmente aliviado de estar finalmente de regreso» y agradeció a los fanáticos por su paciencia.

En una entrevista con la estación The Hits Radio, Louis aseguró que su modelo a seguir es Robbie Williams, y agregó que: "Tengo un icono musical masivo y ese es Robbie".