Liam Payne aplaude a Harry Styles por llevar un vestido en la portada de Vogue: "Pensé que era genial"

Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió en 2020, la pandemia de COVID-19, el asesinato de George Floyd, los incendios forestales en Australia, es sorprendente pensar que alguien hizo un escándalo por ver a Harry Styles con un vestido. La polémica se desató una vez se reveló la portada de la revista Vogue, y cientos de fanáticos y colegas señalaron a osada actitud del ex One Direction.

Y como en todo caso, también hay quien lo apoya. Durante una aparición el 27 de diciembre en Capital Breakfast con Roman Kemp, se le preguntó a Liam Payne qué pensaba sobre el atuendo de su ex compañero, y él solo puedo aplaudir a su amigo. “Oh, pensé que era genial. Creo que se está divirtiendo y es libre de hacer lo que quiera. Ha habido muchas más cosas que hacer este año que si está usando la ropa 'correcta' en la mente de otra persona”.

the way @LiamPayne just popped @Harry_Styles on the Nice List for all 👏 the 👏 right 👏 reasons. pic.twitter.com/CxKlvyXh2A

Liam también habló sobre cómo Harry ha mantenido un sentido genuino de sí mismo, a pesar de ser una de las estrellas del pop más grande del planeta. "Nunca se perdió realmente, incluso a pesar de todo", dijo el artista en Capital Breakfast. “Después de que la banda hiciera una pausa, no hablamos durante mucho tiempo en realidad. Y luego recuerdo haberlo visto, en realidad fue en un Jingle Bell Ball, detrás del escenario por primera vez en mucho tiempo. Sigue siendo el mismo chico que siempre fue cuando nos dejamos en ese camerino, cuando la banda se detuvo un poco".

Una de las personas que pareció oponerse a la portada de Harry en diciembre de Vogue fue Candace Owens. La comentarista conservadora agarró sus perlas mientras compartía fotos de Harry con un vestido, denunciando el fin de la civilización occidental tal como la conocemos. "No hay sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes", escribió.

