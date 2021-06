Diego Boneta responde a las críticas que hizo Michelle Salas sobre la bioserie de Luis Miguel

Después del final de la segunda temporada de “Luis Miguel: La Serie”, la hija de Luis Miguel arremetió contra de la producción. Michelle Salas criticó como se reveló “su intimidad”, y sin su consentimiento. Emitió un comunicado dejando en claro su desacuerdo con la narración de Netflix, tildando de irrespetuosa al sexualizar su imagen.

El protagonista, y productor, de la bioserie Diego Boneta, se pronunció al respecto y afirmó que “si yo fuera el que tiene la decisión final fuera otra onda. Pero soy uno de varios productores”.

El actor continuó diciendo, mientras caminaba en un aeropuerto: “Al final es algo contado por Luis Miguel y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible, para todo el público”. Para quienes no lo sepan, esta entrega de ocho episodios dio gran cabida a la relación padre e hija de Luis Miguel y Michelle, época en la que el Sol de México descubre que su hija y su mánager Alejandro Asensi tuvieron un romance.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, se lee en parte del contundente mensaje que dejó Michelle.

Diego Boneta siempre fue “leal” a su artista Luis Miguel

Después de tres años finalmente la segunda temporada llegó a Netflix, y Diego aseguró a Billboard que “No queríamos apresurarnos… Algo que creo que siempre ha sido parte del espectáculo es la calidad y la narración, y no íbamos a comprometer eso. Estoy feliz de que finalmente esté saliendo. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, dada la pandemia, dado todo”.

En medio de la emoción del lanzamiento, Internet coló un clip de un programa infantil en el que un pequeño y espontáneo Diego imitaba al Sol de México. En el video canta parte del tema “Será que no me amas” de su ídolo Luis Miguel.