¡”Basta de Odio”! Presentadoras piden que detengan los ataques en redes sociales contra Mayra Jaime

Bien dice que toda acción tiene su consecuencia, para Mayra Jaime el precio pago por sus palabras ha sido hasta con intereses. La presentadora de “Agárrate” renunció a Telepremiere, asumiendo la responsabilidad de su comentario desafortunado, y colegas de otros espacios de farándula piden a los usuarios de redes sociales que los ataques contra Mayra terminen. “Es cierto que Mayra cometió un exabrupto, ella ya se disculpó… pero a ver no estoy de acuerdo con ese linchamiento, o con esos mensajes hirientes llenos de odio…”, comienza diciendo la reportera de “De Boca en Boca”, Silvana Torres.

La Veneno continuó “Está bien contra uno, que cometió el error… pero qué culpa tiene esa criatura que aún ni siquiera llega a este mundo… yo creo es lo que la lleva a tomar esta decisión. Como ella dice si no estuviera embarazada créeme que seguiría dando guerra pero, lamentablemente, hoy velo por mi hijo”. Recordemos que Silvana conversó con Mayra tras darse a conocer su despedida del canal digital Telepremiere.

En medio de la polémica, la compañera de Mayra, Tábata Gálvez, también se pronunció al respecto. “Ya le dieron palo dos días. Cometió el error más grave de su vida… ¡sí!, ya lo dijo, lo aceptó, pidió disculpas ¿no le creen? Qué nos importa, qué podemos hacer… basta con los mensajes de odio, incitando a la desgracia… este es un programa simplemente para divertirnos… Si creen que yo soy peor de lo que pueden pensar, sí, soy la peor y no me pueden cambiar”.

Mayra Jaime agradeció el apoyo de sus fanáticos

Recordemos que Mayra habló sobre la entrega de premios ITV afirmando que Alejandra Jaramillo había logrado sus tres galardones “por el muertito. Por el muertito le dieron los tres premios… El show que se ha armado últimamente es por el sentimentalismo de la fanaticada absurda…”. Como era de esperarse, las reacciones en su contra no se hicieron esperar y los fanáticos denunciaron su cuenta de Instagram hasta lograr cerrarla.

En su último paso por “Agárrate”, Mayra dijo: “gracias por el apoyo infinito que me dan, por las personas que concuerdan conmigo… Nunca pido disculpas, no me gusta… pero es momento de aceptar que me equivoqué y pedir disculpas públicas… Con su mamá, con la que en vida fue novia o sea con Alejandra, con sus compañeros de trabajo, con su público”.