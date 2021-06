Mayra Jaime agradece el “apoyo” que ha recibido mientras le cierran su cuenta de Instagram por “atacar” a Alejandra Jaramillo

La riña entre Mayra Jaime y Alejandra Jaramillo pica y se extiendes. Después del “imprudente” comentario de la presentadora de “Agárrate” sobre los premios recibidos por La Caramelo, la fanaticada se desbordó a denunciar su cuenta de Instagram al punto de cerrarla definitivamente. En medio de la polémica, Mayra había dicho en su programa “Respeto todas las opiniones, sé que estuvo mal. Sé y acepto que estuvo mal, fue un error”.

En el episodio de “Agárrate” sostuvo “gracias por el apoyo infinito que me dan, por las personas que concuerdan conmigo… Nunca pido disculpas, no me gusta… pero es momento de aceptar que me equivoqué y pedir disculpas públicas… Con su mamá, con la que en vida fue novia o sea con Alejandra, con sus compañeros de trabajo, con su público”. Sin embargo, esto no paró la ola de reacciones y Mayra anunció su renuncia del programa de farándula de Telepremiere.

Recordemos que, si bien no es la primera vez que “ataca” a Alejandra, esta vez se les desbordaron las consecuencias. Al comentar sobre la entrega de premios ITV, Mayra afirmó “pero es por el muertito. Por el muertito le dieron los tres premios… El show que se ha armado últimamente es por el sentimentalismo de la fanaticada absurda…”. Esto desató la euforia en redes sociales, entre los presentadores de “En Contacto”, amigos de La Caramelo, familiares y demás, pasando por alto sus posteriores disculpas.

Mayra Jaime es señalada por la farándula ecuatoriana

A solo horas de la transmisión de su programa “Agárrate”, cientos de comentarios, videos y demás se viralizaron en las redes sociales, por lo que muchos tomaron la batuta de opinar al respecto de la situación. Ricardo Delgado fue uno de los que no se contuvo: “Ahora si te arrepientes de lo que dijiste… pediste disculpas públicas luego de dar un comentario tan basura. Porque eso es lo que sale de tu boca, basura. ‘Que por el muertito ganó’, Alejandra tiene talento y mucho más talento que tú que estás sentada ahí por tres centavos y por que te toca…”.

Jaramillo, aparentemente, también se desahogó de forma indirecta. “Aprender a amar a nuestros semejantes es probablemente uno de los retos más grandes de nuestras vidas; quiero siempre intentar hacerlo como me amo y me respeto a mí misma”, escribió la estrella junto a una selfie sonriente y natural. “Por las noches le pido a Dios que me permita ser usada como su instrumento para poder llegar a la gente solo con cosas realmente positivas y poder servir a través del talento que Él me regaló❤️ amor es lo que aquí tengo para dar, amor que viene de su gracia”.