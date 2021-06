¡Incondicional! Michela Pincay se abre sobre sus más íntimas emociones y la audiencia la abraza con sus mensajes de aliento

Parece que la soltería de Michela Pincay no es solo una decisión del tiempo sino también de sanar heridas. La estrella de TC Televisión se abrió en cuerpo y alma para la sección “Impresiones de la Vida”, en el espacio “De Casa en Casa”, y rompió en llanto al hablar de lo dañina que fue su última relación amorosa, y aunque no lo menciona toda su fanaticada señala a Dave Morales.

“Esta persona es todo lo que nunca más quisiera en mi vida. Me siento afortunada de tener un reflejo de eso que no quiero más nunca cerca de mi… Si piensas que me rompiste sí, muchísimo. Pero yo espero que te vaya muy bien, que Dios bendiga tu vida. Que encuentres una persona que te ayude a ser un mejor ser humano… Porque todos merecemos que alguien confíe, nos rescate y nos haga sentir que somos una mejor persona”, sostiene entre lágrimas la presentadora de televisión.

Michela se mostró vulnerable frente a sus compañeros de trabajo y el público televidente que, sin dudarlo, se tomó el tiempo de escribirle en las redes sociales y demostrarle su apoyo tras emotivo momento. “Michella es una niña muy dulce, trabajadora y se ha preparado a través del tiempo, no se quedó solo en chica reality”, “Eres ejemplo de superación, hoy te admiro mucho más guerrera”; son parte de las impresiones que se leen en el perfil de “De Casa en Casa”.

Michela Pincay está sanando en su soltería

Hace varias semanas Michela aclaró a sus seguidores por qué se ha mantenido tanto tiempo soltera. Como todos saben, la presentadora se alejó de las mieles del amor desde hace largo rato y tomó la cámara de sus Instagram Stories para romper su silencio al respecto. “La pregunta más repetida en mi caja de preguntas de ´¿Michela por qué no tienes novio?´… “, comienza diciendo la ex chica reality.

“Se me olvidó cómo salir con la gente, se me olvidó… ya no me acuerdo, no sé de qué hablar. A parte, mi personalidad y yo no queremos ir a una cita”, afirmó sin titubear y con un poco de picardía, aclarando que su soltería es una decisión propia y, tras conocer su impresión después de la última relación que la acompañó, se puede intuir que está sanando heridas del pasado para poder recibir las bondades y el amor del futuro.