Michela Pincay rompe en llanto al decir que su ex Dave Morales “es todo lo que nunca más quisiera en mi vida”

Michela Pincay participó como artista invitada en el segmento ‘Impresiones de la vida’ del programa en el que trabaja como animadora, ‘De Casa en Casa’. En el cual se abrió por completo y contó las experiencias más resaltantes de su vida: buenas y malas, como la que vivió con su ultima pareja Dave Morales.

La animadora que actualmente es talento de la planta TC Televisión, Michela Pincay, habló acerca de su polémica relación con Morales. Con quien estuvo por más de 10 años, aunque su ruptura culminó en un juicio por violencia intrafamiliar ganado por Dave, y una golpiza que lo mandó al quirófano. De la cual culparon a la nacida en Guayaquil.

“Es algo que yo no me perdono”

Al momento de tocar el tema de su vida amorosa, en el espacio del programa, la exchica reality comenzó asegurando que ha tenido varios ex a los que quiere y les agradece las experiencias vividas. Sin embargo, un capítulo amargo y “triste“, según ella misma señaló -rompiendo en llanto- fue el que tuvo con su expareja hasta el 2018, Morales.

Michela comenzó recordando. “He tenido la dicha de estar con personas buenísimas. Tengo ex a los que les tengo cariño, agradecimiento. Porque han sido muy positivos en mi vida, pero han llegado en momentos que no se ha dado para más”, añadiendo que los sigue teniendo en “mi corazón con mucho amor”.

“Pero la última experiencia que tuve fue tan triste. Y no por lo que viví yo, sino porque lo que me pasó le dolió tanto a mi familia, que es algo que yo no me perdono”, aseguró la guayaca mientras rompía en llanto. Al punto de costarle el poder continuar hablando.

“Me rompiste muchísimo“

Prosiguió explicando, hecha un mar de lágrimas, que por ser una mujer que confía y cree en las buenas intenciones de las demás personas perjudicó a su madre, sin querer. “Terminé fracturando mucho a mi mamá y a mi ñaña -hermana-. Obligándolas a estar en procesos horribles, que de verdad no se los deseo a nadie”.

“Esta persona es todo lo que nunca más quisiera en mi vida. Y me siento afortunada de tener un reflejo de eso que no quiero nunca más cerca de mí. Si que piensas que me rompiste sí, muchísimo, pero yo espero que te vaya muy bien“, indicó la animadora de ‘De Vacaciones con Tía Michela’, aunque esto lo dijo en una anterior entrevista con su canal TC Televisión.

Para concluir la también empresaria dejó un mensaje a su ex deseándole todo lo mejor en su vida. “Que Dios bendiga tu vida. Y que encuentres a una persona que te ayude a ser un mejor ser humano. Porque todos, así sea el más malo del mundo, todos merecemos que alguien confíe. Nos recate. Que alguien nos haga sentir que somos una mejor persona“, y añadió que las malas experiencias le han servido para ser más cautelosa.

“Hoy sí soy mucho más cuidadosa. Hoy sí soy más desconfiada. Sí creo que me he obligado a, ojos que no ven, corazón que no siente”, concluyó Michela en el segmento ‘Impresiones de la vida’.

