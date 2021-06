Carlos José Matamoros revela todos los detalles sobre su adicción a las drogas

El presentador Carlos José Matamoros continúa dando de qué hablar. En la segunda entrega de su entrevista con la comunicadora Mariela Viteri la estrella de TC Televisión habló de su adicción a las drogas. “Yo de la marihuana no era muy amigo, a mí me gustaba era la base de cocaína…”, comenzó explicando Carlos José al sincerarse de su situación de recuperación.

“Es la más adictiva de las drogas que existe… amanecía consumiendo. Lo que pasa es que yo hasta cierto punto, estuve varios meses en la lona, que fue cuando mi mamá me metió en una clínica… yo era lo que llaman un adicto funcional, Un adicto que trabaja”, continuó declarando el animador de televisión. “La adicción va más allá del consumo de sustancias… va de la mano con carácter de la gente. Entonces hay personas que pueden tomarse un trago… pero si yo soy alcohólico, si es que me tomo una botella, me tomo dos, me tomo tres y no puedo parar”, sostuvo.

Durante la primera entrega de la polémica conversación, en el programa “Cocinemos con Mariela”, Carlos José se abrió sobre su intimidad, tras conocerse la opinión de Kathe Lino y el “tamaño”. “Yo siento que es muy niña todavía… nosotros nos separamos después que comenzó la pandemia, y compartimos el espacio hasta que se terminó la pandemia… no la justifico, pienso que es muy inmadura”. Aclarando su posición de volumen, afirmó “es grande… te lo digo a ti, nunca lo había dicho en televisión pero es grande… por eso no me ofende”. Además agregó “el tamaño sí importa, tampoco una cosa diminuta va ayudarte en nada”.

Ex novia de Carlos José Matamoros no quiere que se reconcilie con “La Gringa”

La ex novia de Carlos José Matamoros volvió a tomar las redes sociales para desahogarse y, presuntamente, esta vez habló de “La Gringa”. “Yo soy dura. Yo no lloro… Puedo ver muchas personas que lloran por personas que no valen la pena… Estás perdiendo el tiempo… Porque una persona que habló mal de ti, que dijo todo de ti… y vas a regresar eres una pendeja”, sostuvo frente a la cámara y muchos creyeron que hacía refería a Christina Autumn y los rumores de su regreso con Carlos José.

En una entrevista con Mariela Viteri, “La Gringa” defendió la postura de su ex esposo ante los comentarios de “La Puchi”, quien afirmó que su ex novio lo “tiene chiquito”, pero igual la complacía como mujer. Christina confirmó que “cada persona es dueña de sus acciones y sus palabras… si ella quiere compartir ese tipo de informaciones es cosa de ella… yo no entiendo el final de por qué lo dijo o con cuál intención…”.