Protagonistas de “Friends” confiesan si fueron más que amigos detrás de las cámaras

Los protagonistas de “Friends” realmente estuvieron a la altura del nombre de su programa al mantenerse al margen detrás de cámaras. “Había una regla que teníamos, era muy importante para los seis, que mantuviéramos una amistad, que éramos amigos”, dijo Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing, durante su conversación con Access. A Matthew, junto con sus coprotagonistas David Schwimmer y Matt LeBlanc, se les preguntó si había una “regla” sobre llevar esos romances de pantalla a la vida real.

“Y si nos estábamos conectando, si hubiera alguna extrañeza pasando… eso podría meterse con las cosas”, continuó Matthew. “Así que mantuvimos una amistad, y nos convertimos en muy buenos amigos. Y somos muy buenos amigos hasta el día de hoy. Y lo mantuvimos en marcha.” El intérprete de Ross agregó “No queríamos poner en peligro ninguna de las grandes relaciones y amistades que estábamos formando y habíamos establecido”. Matt cortó para decir que él y sus cinco coprotagonistas eran más como “hermanos”.

Mientras tanto, Jennifer Aniston, Courteney Coux y Lisa Kudrow no recordaban tal regla de no engancharse. “No recuerdo ningún pacto”, dijo Jen, desconcertada después de escuchar lo que dijeron sus compañeros. Lisa señaló que “estaba comprometida” en ese entonces, mientras que Courteney agregó: “Es una idea inteligente, pero no recuerdo haber hablado realmente de ello”. Así que los rumores finalmente pueden ser aplastados de una vez por todas.

Elenco de “Friends” si podía salir con sus invitados

Sin embargo, esto no significa que el elenco no haya salido con ninguno de sus coprotagonistas, como con las muchas estrellas invitadas que han aparecido a lo largo de “Friends”. Jennifer estuvo casada con Brad Pitt, a quien en realidad enumeró como una de sus estrellas invitadas favoritas durante la misma entrevista. También salió con estrellas invitadas como Paul Rudd y Tate Donovan.

Las seis estrellas de Friends han estado hablando de su esperada reunión de HBO Max para el programa, que se estrena el 27 de mayo. Esto no será como un episodio normal de la televisión y HBO Max aseguró en un comunicado que habrá “un montón de grandes sorpresas en la tienda y un montón de imágenes raras detrás de las escenas”.

En el tráiler se vio que entre esas inesperadas presencias está la de Cara Delevingne, quien también hizo un cameo en el especial que fue presentado por James Corden para modelar el icónico vestido de dama de honor rosa de la modelo Rachel Green.