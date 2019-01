Matt LeBlanc de Friends no le gusta que la gente sigan viendo la serie

En una entrevista en el programa “Live Kelly and Ryan” on Kelly Ripa y Ryan Seacrest, el actor Matt LeBlanc de 51 años manifestó que si bien todo el elenco sigue ganando millones por la vigencia de la exitosa serie, había un detalle que él no disfrutaba. A LeBlanc no le agrada que la nuevas generaciones vean la mítica serie noventera.

Entre anecdotas, el actor originario de Massachusetts aseguró que no disfrutaba que las nuevas generaciones se conviertan en fanáticos y seguidores de la serie. Él contó una graciosa historia sobre aquella razón.

"Sí, parece que hay toda una nueva generación de chicos que están descubriendo la serie ahora gracias a Netflix", comenzó el actor.

"Lo curioso es que el otro día iba caminando por la calle y de repente se me acercó un chico que no debía tener más de 14 años que me dijo gritando: ¡Dios mío, tú eres el padre de Joey!".

Con la aceptación de que ya han transcurrido varios años del estreno de la serie, LeBlanc contó entre risas que solo le respondió al adolescente que se largara.

Friends fue estrenada en 1994, hace casi 15 años. Sin embargo, la serie siempre se ha encontrado vigente por las constantes repeticiones en los canales de entretención y su completa disponibilidad en Netflix.

Friends y Netflix

En un nuevo reporte, el Times dice que el servicio de streaming pagó alrededor de 100 millones de dólares para mantener las 10 temporadas del show este año. Sin embargo, WarnerMedia, la compañía dueña de Friends, podría darle las 10 temporadas a su compañía hermana AT&T, para el nuevo servicio de streaming que lanzarán en 2020.

