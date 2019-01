Para los de la vieja escuela, el guión de los ‘Gremlins 3’ ya está listo

El creador de los Gremlins, Chris Columbus, informó que ya terminó de escribir la tercera entrega de la película de los tiernos y aterradores ‘monstretes’, la cual aseguro será una versión "oscuramente atractiva". De igual forma, su protagonista de la primera parte se pronuncio sobre la producción de la nueva cinta.

Los primeros rumores intuyen que será un reboot de las anteriores películas, sin embargo Columbus aseveró y desmintió que no será así, que esta versión de los Gremlins “tiene un guion retorcido y oscuro. Así el creador pretende darle “la sensibilidad realmente maquiavelica de la primera película". Lo cual, siendo franco, es lo que le dio el éxito de la cinta original de 1984.

RT this if you still want a proper sequel (minimal CGI) !! #MogwaiMonday #Gizmo #80s #Gremlins 3 ? #HappyNewYear pic.twitter.com/Jh2vcyi9O6

De igual forma, quien protagonizó al amigo de Gizmo, Zach Galligan, publicó en su cuenta de Twitter su emoción sobre la producción, esto aunque todavía no existen nombres de los que interpretarán este film tan recordado por todos los vieja escuela.

For some reason, this article from August 2017 is recirculating throughout the net. It is old news. There is no definitive update on anything yet.

If anything new develops, I'll be sure to let everyone know, whether it involves me or not. Thanks 😊 https://t.co/LHoV6E86FB

— Zach Galligan (@zwgman) January 21, 2019