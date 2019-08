La solitaria vida de Matthew Perry, protagonista de "Friends"

'Friends' es una serie televisión de los años 90 que ha captado a miles de fanáticos. Como olvidar Mónica, Ross, Rachel,Chandler, Phoebe y Joey. Pero, en esta ocasión no recordaremos sus aventuras. Sino cómo es la vida de uno de los protagonistas, Chandler, interpretado por Matthew Perry.

Matt LeBlanc de Friends no le gusta que la gente sigan viendo la serie El actor Matt LeBlanc, quien encarnó a "Joey" en la serie "Friends", aseguró que no le gusta que nuevas personas sigan viendo la icónica serie

En una reciente foto captada por un paparazzi tiene un aspecto que preocupa. Se lo ve con ropa manchada y desgastada. Sus manos hinchas y las uñas están sucias y largas.

"Todo el mundo sabe que tengo un historial de alcoholismo", dijo Perry hace algunos años. Ha estado en rehabilitación tres veces, pero al parecer no ha dejado la bebida. En una ocasión comentó: "No se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se solucione en 28 días".

Vive en un hotel

Según una investigación del portal Radar Online, Perry se hospeda en un hotel donde cada noche tendría un valor de USD 7.000 por noche. Una fuente señaló que no le gusta ser molestado "y se va a las áreas privadas del hotel, donde sólo están permitidos los VIP y ordena algunos tragos fuertes".

Getty

"Casi nadie lo reconoce porque es un desastre comparado con lo que la gente recuerda. Se mantiene reservado y difícilmente deja su habitación hasta después del anochecer, excepto por un cigarrillo o una cita en el hospital", explicó la fuente.

Las adicciones de Matthew Perry

En 2013,contó a la revista People que los años de 'Friends' fueron para él un infierno porque el alcoholismo y la dependencia a drogas como Vicodin, metanfetaminas y metadona. “Para cualquier espectador, yo lo tenía todo, pero lo cierto es que aquel fue para mí un momento de cruel soledad”, afirmó.

"Durante ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción", dijo en una entrevista.

El actor consumía un litro de vodka y 30 pastillas de Vicodin diarias.

Fotos de Matthew Perry en Friends

















Publicidad

















Lee más