El príncipe Harry teme por la seguridad de Meghan Markle y que su destino sea como el de la princesa Diana

El Príncipe Harry se ha abierto sobre uno de sus “mayores pesares”. Se refirió al racismo que su esposa Meghan Markle ha enfrentado en los últimos años. Hablando con Oprah Winfrey en la nueva serie “The Me You Can’t See”, el duque de Sussex confesó que desearía haber puesto fin a los ataques contra su esposa.

Harry comparó las críticas a las que se ha enfrentado Meghan con lo vivido por su fallecida madre, la princesa Diana. “Mi mayor pesar es no tomar una postura mucho antes en mi relación con mi esposa y llamar al racismo que cuando lo hice”, le dijo Harry a Winfrey.

“La historia se estaba repitiendo. Mi madre fue perseguida hasta su muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco. Y ahora mira lo que ha pasado.” El duque se refería al novio de Diana, Dodi Fayed. Este era egipcio, y murió en el mismo accidente automovilístico que le quitó la vida a Diana en París en 1997.

Ahora Harry dice que teme que su esposa pueda enfrentarse a un destino similar. Esto si el escrutinio de la prensa y los ataques crueles contra ella no terminan. “¿Quieres hablar de que la historia se repite? No se detendrán hasta que ella muera”, le dijo a Winfrey. “Es increíblemente desesperante perder potencialmente a otra mujer en mi vida. La lista está creciendo. Y todo vuelve a la misma gente, el mismo modelo de negocio, la misma industria”.

Aunque el duque no aclara explícitamente a qué “industria” se refiere, ha hablado antes sobre su frustración con la prensa y la industria de los medios de comunicación. Justo habló sobre un informe sobre la entrevista de Diana en BBC Panorama de 1995, y cómo el periodista Martin Bashir se ganó la confianza de la princesa a través de un “comportamiento engañoso”.

El Príncipe Harry afirma que el escenario no ha cambiado

“Este es el primer paso hacia la justicia y la verdad. Sin embargo, lo que me preocupa profundamente es que prácticas como estas -y aún peor- todavía están muy extendidas hoy en día”, dijo el Príncipe Harry. También afirmó que los medios de comunicación jugaron un papel en la muerte de su madre, así como en la decisión suya y de Meghan de abandonar la familia real,citando titulares racistas y afirmaciones falsas difundidas sobre ellos.

Pero el duque quiere que el ciclo de acoso de la prensa termine ahora, y quiere poner fin al efecto paralizante que puede tener en la salud mental de personas como su esposa y su difunta madre. “Mi padre solía decirme cuando era más joven, tanto a William como a mí: ‘Fue así para mí, así que va a ser así para ti'”, le dijo Harry a Oprah al enfrentarse al escrutinio de la prensa. “Eso no tiene sentido. Sólo porque hayas sufrido, eso no significa que tus hijos tengan que sufrir, de hecho, todo lo contrario. Si sufrió, haga todo lo posible para asegurarse de que cualquier experiencia negativa que haya tenido, puede hacerlo bien para sus hijos”.