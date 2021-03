Oprah Winfrey confirma que la Reina y el Príncipe Felipe no comentaron sobre el color de piel de Archie

Aunque Meghan Markle y el Príncipe Harry están optando por no nombrar a quienes hicieron supuestos comentarios sobre el color de piel de su hijo Archie, quieren que el mundo sepa que la reina Isabel y el príncipe Felipe no estuvieron involucrados en las "conversaciones" cargada de tilde racial. Durante una entrevista con Oprah Winfrey, emitida por CBS el 7 de marzo, Meghan dijo que cuando estaba embarazada hubo "conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando él nació".

En la mañana después de que se diera a conocer la entrevista, Oprah se sentó con Gayle Kingde para CBS This Morning, para decir: "Hay un gran juego de adivinanzas en todo el mundo, '¿Quién era, quién era, quién era?"", haciendo referencia a quien hizo tales comentarios sobre el posible tono de piel de Archie. "Pensé que era muy conmovedor que Harry todavía estuviera eligiendo proteger la identidad de quienquiera que fuera", agregó Gayle.

Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, sat down with @Oprah in their first major interview since stepping away from royal duties.@Oprah joins us exclusively with her reaction on that revealing interview. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/M4oqmbKGfR — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

"No compartió la identidad conmigo", confirmó Oprah. "Pero él quería asegurarse de que yo lo supiera, y si yo tenía la oportunidad de compartirlo, que no era su abuela, ni su abuelo los que formaban parte de esas conversaciones". La entrevistadora reiteró que Harry "no me dijo quiénes eran parte de esas conversaciones. Como podías ver, traté de obtener esa respuesta, en la cámara y fuera", dijo.

Oprah Winfrey no pudo indagar más

Durante la polémica conversación, Meghan reveló que el Palacio denegó que Archie tuviese algún título real, acto que era "diferente del protocolo". La también actriz le comentó a Oprah que el palacio: "no quería que fuera un príncipe… Tenemos en tándem la conversación de: 'No se le va a dar seguridad. No se le va a dar un título. Y también preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando nace".

A pesar de la evidente incredulidad y curiosidad de Oprah sobre quién haría tales comentarios sobre Archie, Meghan no identificó a los individuos. Luego, Harry se unió a su esposa a mitad de la entrevista, y la presentadora de CBS no perdió la oportunidad de indagar sobre los comentarios raciales. "Esa conversación que nunca voy a compartir", dijo, recordando: "Fue incómodo. Me quedé un poco sorprendido." Harry informó que los comentarios, incluyendo, "'¿Cómo se verán los niños?"", fueron hechos "justo al principio" de su romance con Meghan.

La pareja, que se unió en mayo de 2018, se vinculó sentimentalmente por primera vez a mediados de 2016. Meghan y Harry hicieron la alarmante revelación sobre su hijo de 22 meses, entre muchos otros detalles impactantes sobre la vida dentro de las paredes del palacio. Harry también admitió que aunque siempre amará a su hermano, el príncipe Guillermo, los dos no están hablando en medio del drama real.

Descubre más de este tema

Meghan Markle acuna a Archie en una dulce foto con el príncipe Harry La foto en la que la pareja sostiene a su primer hijo sobre el creciente vientre de Meghan se reveló después de que Meghan y Harry anunciaran que van a tener una niña.