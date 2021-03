La reina Isabel II y el resto de la familia real reaccionan en redes tras la explosiva entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

El Palacio de Buckingham reaccionó este lunes a los inéditos ataques lanzados por los duques de Sussex, Enrique y Meghan, contra la casa real británica, a la que acusan de racismo y hostigamiento psicológico.

“Los tiempos de prueba experimentados por tantos han llevado a una apreciación más profunda del apoyo mutuo y el sustento espiritual que disfrutamos al estar conectados con los demás”, dijo la reina Isabel II de 94 años en su conmemoración del Día de la Commonewalth, en un mensaje transmitido horas antes de la explosiva entrevista.

Agregó que la comunicación en línea “trasciende fronteras o divisiones, ayudando a que desaparezca cualquier sensación de distancia”.

Today is #CommonwealthDay.

The Commonwealth is a voluntary association of 54 independent countries. The Queen is Head of the Commonwealth.

📷Her Majesty signs a message to the Commonwealth. 🔈Listen to the full message here: https://t.co/8ZOYMnM90s pic.twitter.com/GokNsCalw4

