Meghan Markle acuna a Archie en una dulce foto con el príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry no podrían transmitir mayor calma que en esta nueva foto de maternidad en blanco y negro capturada por la fotógrafa Misan Harriman. En la imagen, que la artista compartió en su cuenta oficial de Instagram, se podía ver a la entonces duquesa de Sussex con un hermoso vestido de flores que presentaba un corte fuera del hombro. Meghan parecía estar descalza para la foto, al igual que su querido esposo, quien envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Meghan.

La cabeza de Harry descansaba junto a la de Meghan, por lo que los fanáticos no pudieron ver la expresión del príncipe, pero el rostro de Meghan se veía tan brillante y feliz. Ella sonrió mientras la sostenía al dulce Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de un año, que vestía un lindo suéter y pantalones oscuros. La cara del pequeño también estaba oculta a la vista de la cámara, pero se puede ver uno de sus lindos pies mientras dormía en los brazos de su madre.

“¡Qué maravillosa noticia para celebrar el Día Internacional de la Mujer! Felicitaciones amigos míos y bienvenidos al #girldad club H ❤”, se lee junto a la fotografía desde la cuenta oficial de Harriman, haciendo referencia al anuncio del sexo del venidero cuarto integrante: ¡una niña!

Meghan Markle y Príncipe Harry / Misan Harriman/Copyright propiedad de The Duke and Duchess of Sussex