Príncipe Harry revive el funeral de la Princesa Diana en tráiler de “The Me You Can´t See”

El primer tráiler del Príncipe Harry para su serie de salud mental con Oprah Winfrey, “The Me You Can´t See”, cuenta con un clip de él junto al príncipe Carlos en el funeral de su madre, la Princesa Diana. Harry puede ser visto charlando con Oprah en un tráiler oficial mientras dice: “Tomar esa decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad. En el mundo, hoy más que nunca, es un signo de fuerza”.

Al aparecer la conmovedoras imágenes de archivo de Harry junto al príncipe Carlos en el funeral de Lady Di, una voz en off dice: “Tratar a las personas con dignidad es el primer acto”. El avance también muestra a Meghan Markle inclinándose sobre Harry mientras lleva una camiseta impresa con el lema “Raising the Future”. Archie también hace una breve aparición con un clip de él sentado en el regazo de Meghan en su primer cumpleaños.

Harry dice: “¿Qué palabras has oído en torno a la salud del metal? ¿loco? Tomar esa decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad. En el mundo de hoy más que nunca, es un signo de fuerza. Los resultados de este año se sentirán durante décadas. En los niños, las familias, los esposos, las esposas de todos”.

La serie Apple TV+ se estrena el viernes 21 de mayo y cuenta con las contribuciones de la cantante Lady Gaga, la refugiada siria Fawzi y DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs de la NBA. Este tráiler llega días después de que Harry dijera que su vida era “una mezcla entre The Truman Show y estar en un zoológico”.

El Príncipe Harry siempre pensó en alejarse del foco mediático

El duque de Sussex se abrió, hace unos días, sobre sus luchas de salud mental en un chat brutalmente franco, y cargado de blasfemias, con el presentador de podcasts estadounidense Dax Shepard.

El duque reveló que quería dejar la Familia Real 15 años antes de conocer a Meghan, porque estaba preocupado por lo que “le hizo a mi madre”. Cuando se le preguntó sobre sus viajes como integrante real alrededor de la Commonwealth, Harry le dijo al podcast Armchair Expert: “Es el trabajo correcto? Sonríe y tómalo, sigue adelante. A mis 20 años, era un caso de, no quiero este trabajo. No quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto, mira lo que le hizo a mi madre”.

Harry continuó “¿Cómo voy a sentar cabeza, tener una esposa y una familia cuando sepa que va a volver a pasar? Porque lo sé, he visto detrás de la cortina. He visto el modelo de negocio, sé cómo funciona la operación y cómo funciona, y no quiero ser parte de esto”.

También afirmó que le dijeron “necesitas ayuda” mientras crecía, pero la rechazó, diciendo: “No hay nada malo conmigo”. Harry también habló de su relación con su padre pocas semanas después de afirmar que estaba “atrapado” en la familia real.