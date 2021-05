Las sabias palabras que atesora Gabriela Pazmiño de su madre y el orgullo que siente Sofía Caiche porque su mamá es una guerrera

Este domingo 09 de mayo se celebró el Día de las Madres en varios países del mundo, como Ecuador, y las presentadoras de televisión no perdieron la oportunidad de honrar a sus mamás en las redes sociales. Gabriela Pazmiño compartió tres emotivos videos, y en el primero se ve que su madre le brindaba un apoyo incondicional. “Todo en la vida pasa mi niña, todo pasa amor… no llores mi niña”, se lee en los subtítulos.

En los clips siguientes, Gabriela abraza amorosamente a su madre, consintiéndola y demostrando su devoción hacia ella, además de su admiración. “Este día de la madre como hace algunos que he pasado sin ti no será igual, pero me aferro a esa palabras que me decías con amor y sabiduría de madre, cuando no esté aférrate al amor de tus hijos, a su olor y verás que me extrañarás menos, te confieso que lo intento mamita pero no puedo.. te extraño igual y los niños también”, son parte de las tiernas palabras que Pazmiño dedicó a su mamá.

Michela Pincay también compartió un lindo mensaje de admiración para su familia. “Las amo más allá de las palabras ♥ ️ Fui criada por las mujeres más maravillosas, honestas, trabajadoras, solidarias e inteligentes! 🤍 Las que me enseñaron a amar a Dios y a la Virgen Maria, las que me abrazan y aún me hacen sentir una chiquita… Algún día espero poder ser como ustedes ♥️🥰 feliz día mamitas de mi corazón!”, escribió a la estrella junto a una galería de imágenes de ella junto a su madre y su abuela.

Días antes, la presentadora había compartido dos postales de ella junto a sus amadas mujeres en un almuerzo de pre-celebración. “Una escapadita rapidita para almorzar con las reinas por su día 💜 las mamis que me dio Diosito 🥰 me falta la tía Maru y mis hermanas”, subtituló Michela en su cuenta de Instagram.

Gabriela Pazmiño recuerda a su madre y Sofía Caiche ha mostrado su fortaleza como mamá este 2021

Si hay una mujer que ha hecho notar su entrega como madre este año ha sido Sofía Caiche, quien atravesó un trago amargo por la salud del dulce Savash, y hoy por hoy disfruta cada minuto con él. “La verdadera carita de placer de pancita llena 😍🤭😃…. Hoy le preparé un licuado de legumbre y se comió todo 😜…”, escribió Sofia junto a una foto de su hijo admirando su recuperación.

Pero no perdió la oportunidad de gritar a los cuatro vientos el amor por su mamá. “Mi viejita jajaja!! Esta mujer es “Intensa, manicha, brava y terca” 🤣😅 pero de un corazón INMENSO… TE AMO, le agradezco a Dios que te tenga SANITA y llena de vida. Este día SOLO ES UN RECORDATORIO, de lo importante que eres para mi …. ya que tú día es los 365 DÍAS DEL AÑO”, dejó escrito junto al video que muestra varias fotografías de la familia.