¡Muy aburrido! Maluma comparte su número de teléfono personal para que le escriban

Maluma está muy aburrido en casa durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus. Y como no tiene nada que hacer en su casa decidió compartir su número de teléfono personal a través de Instagram. ¿Será que se siente muy solo? Tranquilo que seguramente habrá millones de fans para charlar. No, no es una broma.

En realidad todo parece indicar que Maluma baby no se sabe cómo matar el tiempo en su hogar durante los días de encierro. Que no está tan solo porque quien lo acompaña son sus perritos y su querida madre, quien le rapó la cabeza hace unos días.

"Como estoy tan desparchado, quiere decir que no tengo muchas cosas que hacer, tengo ganas de darles mi número celular, privado. Quiero que me escriban un mensaje de texto las personas que quieran hablar conmigo. Vamos a estar ahí en contacto". Fue lo que dijo el intérprete de 11 PM en un video que supera los dos millones de reproducciones.

"Este es mi cel. Escríbanme. # 1 (718) 223-4307. Estoy pendiente”, añade a pie del video del cantante colombiano. Pero advirtió que "por el momento" solo le pueden escribir personas de Estados Unidos y Canadá. Y que luego podrán hacerlo personas de Latinoamérica.

Tras esto, [email protected] Maluma fans se volvieron locos con esta propuesta. Pero lo más probable es que el número colapse de tantas llamadas y mensajes que va a recibir.

¿Cómo pasa su cuarentena?

En la red social, el cantante ha compartido lo que hace durante el confinamiento. Pasa tiempo con sus mascotas, hace ejercicio y hasta se cortó el cabello.





