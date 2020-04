¡Todo un angelito! Las fotos inéditas de Bad Bunny cuando estaba en la escuela

Benito Antonio Martínez, en definitiva, es uno de los artistas del momento. A sus 26 años ya uno de los más escuchados en Spotify y hasta genera suspiros en unas cuantas 'teenagers'. Así que para darles este regalito compartimos unas fotos inéditas de Bad Bunny cuando estaba en el colegio.

Obviamente todos cambiamos cuando hacemos la transición de la niñez a la adolescencia y de esta última a la adultez. Pero no cabe duda que el intérprete de 'Yo perreo sola' sigue teniendo la misma carita de "no rompe ni un plato" pero con sus letras rompe la vajilla completa. Su nueva creación es el álbum musical llamado "YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana)". Varias canciones están sonando muchísimo.



¡Pilas [email protected]! Aquí les dejamos las fotos del chiquillo Benito

Al parecer, las fotos se las tomó un compañero de clases cuando estaba dentro del aula. Se mostraba sonriente y seguramente no se imaginaba del dineral y el éxito que iba a llegar a tener años después.

Que por cierto se ha conocido él comenzó a componer, cantar y producir música cuando tenía 13 años. De hecho, su inspiración para sumergirse en la industria fue un disco de su ahora colega Vico C.

